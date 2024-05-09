Немичев: не говорил об «изоляции Харькова» и «перерезании дороги на Киев»

Один из командиров харьковского спецподразделения ГУР МОУ «Kraken» Константин Немичев указал Telegram-каналам, распространившим сообщения по мотивам статьи The Economist, что ему были присвоены слова, которых он не говорил.

Так, в статье The Economist есть следующий абзац, который является авторским текстом журналистов: «Учитывая, что около 50 тысяч новых российских военных собирается через границу, находящуюся примерно в 40 км от Харькова, харьковское командование знает, что может стать мишенью в следующем наступлении России. Один из сценариев — изолировать город, перекрыв главную дорогу на Киев. Другой — приблизиться на 10 км ближе, поставив восточные окраины города в зону досягаемости артиллерии и создав буферную зону для защиты Белгорода, российского города, который подвергается ударам украинских беспилотников».

Ряд Telegram-каналов выдал часть этого текста со ссылкой на Немичева.

Сам офицер Kraken подчеркнул, что это — не его слова, а также добавил, что свою позицию он уже высказывал в публикации за 29 апреля.

«О том, что накопление действительно есть, но Харьков и Харьковская область хорошо укреплены, стоят мотивированные подразделения, и у россиян ничего не получится!» — заявил он.

Что на самом деле сказал Немичев журналистам The Economist — читайте по ссылке.