Немичев: не говорил об «изоляции Харькова» и «перерезании дороги на Киев»
Один из командиров харьковского спецподразделения ГУР МОУ «Kraken» Константин Немичев указал Telegram-каналам, распространившим сообщения по мотивам статьи The Economist, что ему были присвоены слова, которых он не говорил.
Так, в статье The Economist есть следующий абзац, который является авторским текстом журналистов: «Учитывая, что около 50 тысяч новых российских военных собирается через границу, находящуюся примерно в 40 км от Харькова, харьковское командование знает, что может стать мишенью в следующем наступлении России. Один из сценариев — изолировать город, перекрыв главную дорогу на Киев. Другой — приблизиться на 10 км ближе, поставив восточные окраины города в зону досягаемости артиллерии и создав буферную зону для защиты Белгорода, российского города, который подвергается ударам украинских беспилотников».
Ряд Telegram-каналов выдал часть этого текста со ссылкой на Немичева.
Сам офицер Kraken подчеркнул, что это — не его слова, а также добавил, что свою позицию он уже высказывал в публикации за 29 апреля.
«О том, что накопление действительно есть, но Харьков и Харьковская область хорошо укреплены, стоят мотивированные подразделения, и у россиян ничего не получится!» — заявил он.
Что на самом деле сказал Немичев журналистам The Economist — читайте по ссылке.
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- Категории: Мир, Общество, Политика, Харьков; Теги: Kraken, The Economist, наступ, наступление, Немичев, рф, угрозы, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 9 мая 2024 в 23:01;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Один из командиров харьковского спецподразделения ГУР МОУ «Kraken» Константин Немичев указал Telegram-каналам, распространившим сообщения по мотивам статьи The Economist, что ему были присвоены слова, которых он не говорил".