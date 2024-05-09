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Немічев: нічого не казав про «ізоляцію Харкова» і «перерізання дороги на Київ»

Політика 23:01   09.05.2024
Олена Нагорна
Немічев: нічого не казав про «ізоляцію Харкова» і «перерізання дороги на Київ»

Один із командирів харківського спецпідрозділу ГУР МОУ «Kraken» Костянтин Немічев вказав телеграм-каналам, які поширили повідомлення за мотивами статті The Economist, що йому присвоїли слова, яких він не говорив.

Так, у статті The Economist є наступний абзац, який є авторським текстом журналістів: «З огляду на те, що близько 50 тисяч нових російських військових збирається через кордон, що знаходиться приблизно за 40 км від Харкова, харківське командування знає, що може стати мішенню в наступному наступі Росії. Один зі сценаріїв – ізолювати місто, перекривши головну дорогу на Київ. Інший – наблизитися на 10 км ближче, поставивши східні околиці міста в зону досяжності артилерії та створивши буферну зону для захисту Бєлгорода, російського міста, яке зазнає ударів українських безпілотників».

Низка телеграм-каналів видала останню частину цього тексту з посиланням на Немічева.

Сам офіцер Kraken підкреслив, що це – не його слова, а також додав, що свою позицію він висловлював у публікації за 29 квітня.

«Про те, що накопичення дійсно є, але Харків та Харківська область добре укріплені, стоять мотивовані підрозділи, й у росіян нічого не вийде!» – заявив він.

Що насправді сказав Немічев журналістам The Economist – читайте за посиланням.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Травня 2024 в 23:01;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Один із командирів харківського спецпідрозділу ГУР МОУ «Kraken» Костянтин Немічев вказав телеграм-каналам, які поширили повідомлення за мотивами статті The Economist, що йому присвоїли слова, яких він не говорив".