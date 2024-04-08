Синєгубов прокоментував статтю The Economist про цілі РФ щодо Харкова

Начальник ХОВА Олег Синєгубов прокоментував статтю The Economist. Видання писало, що “Кремль хоче зробити Харків непридатним для життя”.

Синєгубов стверджує, що наразі відтік харків’ян із міста не спостерігається.

“Як ставитися до інформації? У них така мета не лише щодо Харкова, а й щодо всієї нашої держави. З 24 лютого вони це демонструють щодня, принаймні по Харкову. Ми маємо зробити все можливе, щоб підвищити обороноздатність нашої території. Ми над цим працюємо цілодобово. І, звичайно, максимально працювати над відновленням щодо нашої критичної інфраструктури, щоб усі системи життєзабезпечення у нас працювали стабільно”, – сказав Синєгубов в етері національного телемарафону.

Нагадаємо, видання написало, що Росія зараз тренує шість дивізій (близько 120 000 військовослужбовців) у Східному Сибіру. І хоча з такою кількістю солдатів РФ не зможе взяти Харків, то зруйнувати його, перетворивши на другий Алеппо – цілком, вважає Денис Ярославський, місцевий бізнесмен, який став командиром розвідки спецназу.