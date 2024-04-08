Синегубов прокомментировал статью The Economist о целях РФ касательно Харькова

Начальник ХОВА Олег Синегубов прокомментировал статью The Economist. Издание писало, что «Кремль хочет сделать Харьков непригодным для жизни».

Синегубов утверждает, что сейчас отток харьковчан из города не наблюдается.

«Как относиться к информации? У них такая цель не только по Харькову, но и по всему нашему государству. С 24 февраля они это демонстрируют ежедневно, по крайней мере по Харькову. Мы должны сделать все возможное, чтобы повысить обороноспособность нашей территории. Мы над этим работаем круглосуточно. И, конечно, максимально работать над восстановлением нашей критической инфраструктуры, чтобы все системы жизнеобеспечения у нас работали стабильно», — сказал Синегубов в эфире национального телемарафона.

Напомним, издание написало, что Россия сейчас тренирует шесть дивизий (около 120 000 военнослужащих) в Восточной Сибири. И хотя с таким числом солдат РФ не сможет взять Харьков, но разрушить его, превратив во второй Алеппо – вполне, считает Денис Ярославский, местный бизнесмен, ставший командиром разведки спецназа.