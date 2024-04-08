Синегубов прокомментировал статью The Economist о целях РФ касательно Харькова
Начальник ХОВА Олег Синегубов прокомментировал статью The Economist. Издание писало, что «Кремль хочет сделать Харьков непригодным для жизни».
Синегубов утверждает, что сейчас отток харьковчан из города не наблюдается.
«Как относиться к информации? У них такая цель не только по Харькову, но и по всему нашему государству. С 24 февраля они это демонстрируют ежедневно, по крайней мере по Харькову. Мы должны сделать все возможное, чтобы повысить обороноспособность нашей территории. Мы над этим работаем круглосуточно. И, конечно, максимально работать над восстановлением нашей критической инфраструктуры, чтобы все системы жизнеобеспечения у нас работали стабильно», — сказал Синегубов в эфире национального телемарафона.
Напомним, издание написало, что Россия сейчас тренирует шесть дивизий (около 120 000 военнослужащих) в Восточной Сибири. И хотя с таким числом солдат РФ не сможет взять Харьков, но разрушить его, превратив во второй Алеппо – вполне, считает Денис Ярославский, местный бизнесмен, ставший командиром разведки спецназа.
Читайте также: Россияне будут давить на Харьков в ожидании решений «на эмоциях» — Доник
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: The Economist, синегубов, статья, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Синегубов прокомментировал статью The Economist о целях РФ касательно Харькова»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 8 апреля 2024 в 18:47;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов прокомментировал статью The Economist.".