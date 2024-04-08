Кремль хочет сделать Харьков непригодным для жизни – The Economist

Россия сейчас тренирует шесть дивизий (около 120 000 военнослужащих) в Восточной Сибири. И хотя с таким числом военнослужащих россияне не смогут взять Харьков, но разрушить его, превратив во второй Алеппо – вполне, считает Денис Ярославский, местный бизнесмен, ставший командиром разведки спецназа, пишет The Economist.

Прошло несколько дней с тех пор, как 250-килограммовая российская планирующая бомба упала во дворе Ирины Тимохиной на улице 23 Августа. Сидя на скамейке в парке, которая с тех пор стала ее гостиной, 60-летняя женщина проклинает Владимира Путина и тех харьковчан, что, по ее мнению, все еще помогают ему. По ее словам, ее квартира покрыта пылью и разбитым стеклом; ее соседи попали в больницу, а проезжавший мимо на велосипеде курьер погиб. «Если бы это зависело от меня, я бы расстреляла этих ублюдков… и стерла бы Белгород с лица земли».

Острые заявления Тимохиной поражают еще и потому, что она родилась в России, и большинство ее родственников до сих пор живут там. Но ее возмущение далеко не уникально в городе с населением 1,3 миллиона человек, который сейчас живет в условиях воздушного террора.

Россия усилила бомбардировки Харькова в декабре, когда проблемы с американской военной помощью начали появляться в заголовках газет. С тех пор город подвергся большему количеству ударов баллистических ракет, чем когда-либо с начала войны. Нападения дронов стали более частыми: они летают быстрее и выше, а их крылья покрыты углеродом, что затрудняет их сбивание. Но атака 27 марта на улицу 23 Августа стала, пожалуй, поворотным моментом: впервые против второго города Украины использовали планирующую бомбу.

Зловещая эволюция произошла и в тактике – РФ использует повторные удары. Источники в эскалации конфликта в Киеве сообщили, что РФ решила превратить город в «серую зону», непригодную для проживания гражданского населения.

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что город не намерен сдаваться. По его словам, в начале войны дела обстояли хуже, когда из довоенного населения в 2 миллиона человек остались 300 тысяч. «Как можно сделать такой город серой зоной? Да, обеспечить электроэнергией город без электростанций и работающих трансформаторов было сложно, но справились. Если бы я рассказал вам, как мы это сделали, это тоже стало бы мишенью», — заявил Терехов.

Многие проблемы города можно было бы решить, если бы Запад предоставил эффективные системы ПВО или F-16. Хотя Россия уничтожила некоторые из поставленных Западом подразделений ПВО «Патриот», которые Украина использовала для защиты таких городов как Харьков.

Точные намерения России на данном этапе неясны, хотя есть явные признаки того, что она готовится к крупному летнему наступлению. Украинский источник, ссылаясь на данные разведки, сообщил, что Россия сейчас тренирует шесть дивизий (около 120 000 военнослужащих) в Восточной Сибири. 3 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что в июне Россия мобилизует еще 300 тысяч человек. Харьков — одно из нескольких возможных направлений будущего штурма. Это не самая вероятная версия, но она уже активно обсуждается в российских СМИ. Это может указывать на информационную кампанию Кремля по запугиванию харьковчан. Или это может быть кивок в сторону провоенного лагеря, агитирующего за более жестокий ответ на частые нападения Украины на Белгород, которые также вызывают беспокойство в западных кругах. В марте Владимир Путин говорил о создании «буферной зоны» на границе с Украиной.

Военная операция по захвату Харькова была бы непростой задачей для России. В 2022 году, когда город был гораздо хуже защищен, она потерпела полную неудачу. Для взятия города потребуется прорвать оборону Украины и окружить его, что Россия далеко не в состоянии сделать.

«Они не смогут взять Харьков, но разрушить его — возможно», — говорит Денис Ярославский, местный бизнесмен, ставший командиром разведки спецназа. «Мы бы говорили о чем-то вроде Алеппо».

Некоторые уже поняли намек и собрали чемоданы. Ирина Войчук, журналист и бывший врач, уехала в Европу в конце марта, вскоре после того, как начали падать планирующие бомбы. Ее нервы уже не выдержали. Покидая город, я чувствовала себя так же, как оставив друга, говорит она: «Я была счастлива жить там, несмотря на опасности, но все изменилось, когда ракета упала в 100 метрах от моей квартиры». Большая часть торговли Харькова исчезла в 2022 году вместе с его самыми богатыми жителями.

Дефицит энергии и военная эскалация проверяют решимость оставшихся предприятий. Среди них пока не было ни массового бегства, ни паники, за исключением нескольких единичных случаев, утверждает один из немногих крупных бизнесменов, оставшихся в городе, Юрий Сапронов. «Я не могу сказать, что Харьков вдруг получил выгоду от массового притока инвестиций, поскольку мы не можем перенести российскую границу. Но мы выживем, и малый бизнес сможет даже процветать за счет внутреннего спроса».