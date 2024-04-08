Россияне будут давить на Харьков в ожидании решений «на эмоциях» — Доник
Белгород для России – это ничто. Некий пограничный мухосранск. Поэтому реакция на то, что, например, делали российские повстанцы в Белгородской области, очень слаба. Харьков в Украине занимает совсем иное место даже в информационном поле… Россияне будут давить. Бить по гражданской застройке. КАБы будут залетать все глубже. Они будут провоцировать и ждать, откуда в Харьков переместят средства ПВО. И ударят туда. Очень надеюсь, что не будет никаких решений «для пиара» или «на эмоциях».
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- Категории: Политика, Происшествия, Сказано, Украина, Харьков; Теги: бєлгород, Белгород, война, доник, обстрелы, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 8 апреля 2024 в 11:49;
Корреспондент Роман Доник, волонтер в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Белгород для России – это ничто. Некий пограничный мухосранск. Поэтому реакция на то, что, например, делали российские повстанцы в Белгородской…".