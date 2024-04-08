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Россияне будут давить на Харьков в ожидании решений «на эмоциях» — Доник

Политика 11:49   08.04.2024
Роман Доник
волонтер
Россияне будут давить на Харьков в ожидании решений «на эмоциях» — Доник

Белгород для России – это ничто. Некий пограничный мухосранск. Поэтому реакция на то, что, например, делали российские повстанцы в Белгородской области, очень слаба. Харьков в Украине занимает совсем иное место даже в информационном поле… Россияне будут давить. Бить по гражданской застройке. КАБы будут залетать все глубже. Они будут провоцировать и ждать, откуда в Харьков переместят средства ПВО. И ударят туда. Очень надеюсь, что не будет никаких решений «для пиара» или «на эмоциях».

Автор: Роман Доник, волонтер
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  • • Дата публикации материала: 8 апреля 2024 в 11:49;

  • Корреспондент Роман Доник, волонтер в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Белгород для России – это ничто. Некий пограничный мухосранск. Поэтому реакция на то, что, например, делали российские повстанцы в Белгородской…".