Россияне будут давить на Харьков в ожидании решений «на эмоциях» — Доник

Белгород для России – это ничто. Некий пограничный мухосранск. Поэтому реакция на то, что, например, делали российские повстанцы в Белгородской области, очень слаба. Харьков в Украине занимает совсем иное место даже в информационном поле… Россияне будут давить. Бить по гражданской застройке. КАБы будут залетать все глубже. Они будут провоцировать и ждать, откуда в Харьков переместят средства ПВО. И ударят туда. Очень надеюсь, что не будет никаких решений «для пиара» или «на эмоциях».