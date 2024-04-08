«Харьков обречен быть в заложниках у РФ»: Доник — о том, чего добивается враг

Харьков занимает в информационном поле Украины совсем не такое место, как Белгород в инфополе РФ, считает военный волонтер Роман Доник. Террор второго по размеру города страны может быть нацелен на то, чтобы командование ВСУ или руководство Украины приняло ошибочное решение «на эмоциях».

«Харьков на ближайшее время обречен быть в заложниках у террористов РФ», — считает харьковский волонтер Доник.

Близость города к границе с РФ делает его легкой целью, а размеры и количество населения — прекрасным объектов для оказания постоянного давления на военное и политическое руководство Украины.

«Это резонанс. Это громко. Например, Белгород для России — это ничто. Некий пограничный мухосранск. Поэтому реакция на то, что, например, делали российские повстанцы в Белгородской области, очень слаба. Харьков в Украине занимает совсем другое место даже в информационном поле», — пишет волонтер.

По его мнению, РФ не просто разрушает энергосистему Харьковской области, но и намеренно создает давление на руководство Украины и ВСУ, «чтобы они начали принимать в условиях ограниченных ресурсов, ошибочные решения «на эмоциях».

«По типу в Харьков нужно перекинуть «пэтриоты» из других городов, чтобы защитить горожан. Но, к сожалению, реальность такова, что у нас не хватает средств ПВО, чтобы закрыть даже все военные и энергетические системы. Их тупо нет. И если перебросить что-нибудь в Харьков, то это значит обнажить какие-то военные объекты. А это утрата техники, людей и в результате ослабление на фронте, потери территории и оккупация. К сожалению, очень простая арифметика», — объясняет Доник.

По его прогнозу, россияне продолжат давление. Запуская свои КАБы все глубже, они будут ждать перемещения в Харьков ПВО из других регионов.

«А еще Харьков очень выгоден россиянам для создания видимости ложных побуждений и обманных маневров. У них нет ресурса, чтобы взять город, но у них есть ресурс, чтобы создать вид наступления на город и попытаться взять его под огневой контроль. На самом деле, две-три дивизии — это небольшая цена для РФ, для того чтобы попытаться заставить руководство ВСУ, перебрасывать силы с других участков фронта. К сожалению, это просто нужно понимать и осознавать», — подчеркнул военный волонтер.

По его мнению, страдать от российского террора Харьков будет до тех пор, пока партнеры Украины не помогут средствами ПВО и самолетами.

«Я просто хочу, чтобы люди понимали все возможные последствия. В ближайшее время будет сложно и тяжело. Весна и лето будут тяжелыми. И может даже быть такое, что и многим гражданским придется брать оружие в руки, как это было в 22. Захватить Харьков у РФ сил не хватит, но попытаться подойти еще ближе для того, чтобы взять под огневой контроль, могут попробовать. Это вряд ли получится, но будет сложно. Поэтому, держим строй, готовимся и помогаем ВСУ», — подытожил Доник.