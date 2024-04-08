“Харків приречений бути в заручниках”: Донік – про те, чого добивається ворог

Харків посідає в інформаційному полі України зовсім не таке місце, як Бєлгород в інфополі РФ, вважає військовий волонтер Роман Донік. Терор другого за розміром міста країни може бути націлений на те, щоб командування ЗСУ чи керівництво України ухвалило помилкове рішення “на емоціях”.

“Харків на найближчий час приречений на те, щоб бути в заручниках у терористів РФ”, – вважає харківський волонтер Донік.

Близькість міста до кордону з РФ робить його легкою ціллю, а розміри та кількість населення – чудовим об’єктом для створення постійного тиску на військове та політичне керівництво України.

“Це резонанс. Це гучно. Наприклад Бєлгород для Росії, то ніщо. Якийсь прикордонний мухосранск. Тому реакція на те що, наприклад, робили російські повстанці в Бєлгородській області, дуже слабка. Харків в Україні займає зовсім інше місце навіть в інформаційному полі”, – пише волонтер.

На його думку, РФ не просто руйнує енергосистему Харківської області, а й навмисно створює тиск на керівництво України та ЗСУ, “щоб вони почали приймати в умовах обмежених ресурсів, хибні рішення “на емоціях”.

“По типу в Харкові треба перекинути “петріот” з інших міст, щоб захистити містян. Але на жаль реальність така що в нас не вистачає засобів ППО, щоб закрити навіть всі військові та енергетичні системи. Їх тупо нема. І якщо перекинути щось в Харків, то це значить оголити якісь військові об’єкти. А це втрата техніки, людей і в результаті послаблення на фронті, втрати території та окупація.

На жаль дуже проста арифметика”, – пояснює Донік.

За його прогнозом, росіяни продовжать тиск. Запускаючи свої КАБи все глибше, вони чекатимуть на переміщення до Харкова ППО з інших регіонів.

“А ще Харків дуже вигідний росіянам для створення видимості хибних намірів та обманних маневрів. В них нема ресурсу, щоб взяти місто, але в них є ресурс, щоб створити вигляд наступу на місто і спробувати взяти його під вогневий контроль. Насправді дві-три дивізії то невелика ціна для РФ, для того, щоб спробувати примусити керівництво ЗСУ, перекидати сили з інших ділянок фронту.

На жаль, це просто треба розуміти та усвідомлювати”, – підкреслив військовий волонтер.

На його думку, страждати від російського терору Харків буде доти, доки партнери України не допоможуть засобами ППО та літаками.

“Я просто хочу, щоб люди розуміли всі можливі наслідки. Найближчим часом буде складно і важко. Весна і літо будуть важкі. І може навіть бути таке, що і багатьом цивільним прийдеться брати зброю до рук як то було у 22. Захопити Харків у РФ сил не вистачить, але спробувати підійти ще ближче для того, щоб взяти під вогневий контроль, можуть спробувати. Це навряд чи вийде, але буде складно. Тому, тримаймо стрій, готуємось та допомагаємо ЗСУ”, – підсумував Донік.