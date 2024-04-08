Удари РФ по Харкову – це не помста і не підготовка до наступу – Коваленко
Військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко впевнений: терор мирного населення – це невіддільна частина стратегії ведення війн РФ. Її застосовують незалежно від будь-яких інших мотивів.
“Удари по українському прикордонню – це не “помста” і не підготовка до “наступу”, – наголосив Коваленко у своєму телеграмі.
Він популярно розібрав цю тезу в матеріалі спільного проєкту OBOZ.UA та групи “Інформаційний спротив”.
“По енергетичній інфраструктурі Харкова та області стали завдавати точкових ударів різною номенклатурою засобів ураження. І зараз місто-мільйонник перебуває в найважчому з початку повномасштабної війни енергоколапсі”, – пише оглядач.
Він зазначив, що зараз удари по території України та Харкову зокрема супроводжуються вкидами в інформаційний простір наративів про те, що ці удари – нібито “відповідь” на рейди РДК та ЛСР; на удари по НПЗ; на удари по тиловій частині Росії, зокрема – по Татарстану; і що вони є підготовкою до “вторгнення”. У комплексі удари та вкиди є частиною ІПсО.
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“Загалом такі наративи можна зарахувати до комплексної інформаційно-психологічної операції (ІПсО). Вона спрямована на дестабілізацію прикордонних районів, формування громадської думки в них проти успішних операцій Сил оборони України по території Росії, а також на виправдання воєнних злочинів, які, якщо хтось забув, вчинялися, вчиняються та відбуватимуться, оскільки терор проти цивільного населення – це невіддільна складова всіх воєн та інтервенцій, що проводилися Росією”, – наголосив Коваленко.
Він нагадав про тактику ведення війн як РФ, так і СРСР. Терор проти цивільного населення, знищення інфраструктури, геноцид – все це було елементами як Афганської війни, так і двох чеченських, п’ятиденної війни в Грузії та відкритого етапу військової кампанії РФ у Сирії.
“Коли в мережі виникають припущення про те, що удари по Сумській та Харківській області – це реакція на успішні операції СОУ по території Росії, у мене завжди у відповідь виникає запитання: а хіба раніше РОВ не тероризували ці області? – прокоментував військово-політичний оглядач. – Харків зараз переживає найважчу енергетичну кризу, але це обумовлено тим, що, на жаль, він розташований найближче до Росії, а його енергетичну інфраструктуру окупантам набагато простіше виводити з функціонального стану. З іншого боку, якщо вірити наративам, що поширюються, про “помсту” і пов’язувати ці удари з успіхами СОУ на території Росії, то виникає запитання: а коли саме Північна Салтівка перетворилася на зону відчуження? І удари по енергетичній інфраструктурі Харкова чи не збіглися з ударами по енергетиці іншої частини України? Просто, на жаль, це місто-мільйонник доступніше для засобів ураження ворога“.
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Коваленко дав очевидний сумний прогноз щодо подальшого розвитку подій: терор проти цивільного населення України продовжуватиметься.
“В ударах Росією по прикордонних містах та селах України немає жодної “помсти”. Існує суворий, системний прагматизм, продиктований загальною концепцією ведення війни, в яку входить терор і геноцид цивільного населення як основна стратегія. По суті після завершення Другої світової війни СРСР, а тепер і Росія, стали набагато гіршими, ніж нацистська Німеччина, розповсюджувачами ідеології геноциду у світі. До Другої світової війни в Союзі був геноцид проти населення підконтрольних територій – Казахстану (голод 1919-1922 та 1932-1933), Надволжя (1921-1922), Татарстану (1921-1922), України (1932-1933) тощо. Масові репресії від червоного терору (1917-1922) до великого терору (1937-1938). Сучасна Росія нічим не відрізняється від Росії періоду раннього, середнього та пізнього періоду СРСР. Тому терор цивільного населення на непідконтрольних окупаційним військам територіях – це невіддільна частина їхньої стратегії та комплексної ІПсО, покликаної залякати, хаотизувати та дезорганізувати“, – пояснив Олександр Коваленко.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Квітня 2024 в 08:03;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко впевнений: терор мирного населення – це невіддільна частина стратегії ведення війн РФ. Її застосовують незалежно від будь-яких інших мотивів".