На Харків чи ні: Машовець про те, куди, ймовірно, наступатимуть росіяни

“Я цілком можу поділяти ту думку, що якщо самі росіяни сказали “на Харків”, або навіть “на Київ”, то, власне, так і буде… Можу, але не поділяю“, – написав військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець. І пояснив, чому.

Розглядаючи можливі варіанти дій армії РФ під час літньо-осінньої кампанії 2024 року, Костянтин Машовець принагідно прокоментував черговий російський “вкид” про “наступ на Харків”, який активно підхопили українські ЗМІ.

“При плануванні та організації більш-менш масштабної наступальної операції (принаймні, оперативного рівня), очевидно, командування противника буде змушене, так чи інакше, врахувати цілий ряд ОБ’ЄКТИВНИХ факторів, про які ті люди, котрі продовжують стверджувати, що буде саме “на Харків” чи “на Київ”, замислюються мало, або взагалі – не замислюються”, – зазначив Машовець.

Серед таких чинників, звісно, ​​— кількість живої сили та техніки, які будуть потрібні для такої масштабної операції. А також можливість зібрати такі війська на напрямку удару непомітно для противника.

“Треба просто сісти та подумати – якщо для того, аби взяти Авдіївку вам потрібно перегрупувати (зосередити) ДОДАТКОВО дві загальновійськові армії (ЗВА) + майже у повному складі окрему танкову дивізію, не рахуючи купу інших, дрібніших формувань, то скільки військ вам буде потрібно зосередити для наступальної операції на Харків? З іншого боку, навіть, якщо якось так, ніби ви факір-фокусник, зможете десь у себе “в рукаві” знайти такого роду “стратегічний сюрпрАЙЗ”, то цілком серйозно постане питання – як цього стратегічного й заздалегідь відгодованого “кроля” запхати НЕПОМІТНО у рукав чи циліндр? Іншими словами, яким чином провести процес оперативного розгортання відповідних наступальних угрупувань НЕПОМІТНО для противника й так, щоб не викликати у нього передчасної настороги?“, – пояснив свою логіку Машовець.

Крім цих очевидних факторів, при виборі, “куди вдарити”, росіяни керуватимуться й іншими: від контурів лінії фронту та погоди до здатності забезпечити повноцінне матеріально-технічне забезпечення угрупувань, що наступають.

На думку військового оглядача, виходячи з усіх наявних чинників, найбільш ймовірний вибір росіян: або умовний Краматорсько-Слов’янський напрямок, або умовний Курахівсько-Вугледарський напрямок. Вони обидва вписуються в “стратегічну” концепцію ведення війни – тобто прагнення росіян вийти на межі Донбасу. Також там уже розгорнуто угруповання військ.

“Розгром угрупувань ЗСУ на цих напрямках здатний привести противника “на ближні підступи” зі сходу до ключового “трикутника” Дніпро – Павлоград – Запоріжжя, що в стратегічному сенсі, не може не вплинути на подальшу здатність України вести війну. Й відповідно, наблизити кремль до “проміжної” цілі війни на даному етапі – отримання тимчасового перемир’я на вигідних для нього умовах. На відміну від гіпотетичного “освобождения Харькова”, при здійсненні якого цілком можливо й “надірватися”, зважаючи на той обсяг та розмір військ (сил), який буде потрібно для цього залучити”, – наголосив Машовець.