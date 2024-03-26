500 тисяч росіян потрібно щоб оточити та взяти Харків – Коваленко
Котрий місяць поспіль росіяни розхитують інформаційний простір загрозою наступу та окупації Харкова, проте зараз на кордоні з Харківською областю не мають необхідного військового угруповання, вважає військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко.
«Загроза для Харкова була, є і буде, доки не закінчиться війна. Але загрозу слід оцінювати раціонально та здорово, а не панічно та безрозсудно», – наголошує Коваленко.
Сам наратив про захоплення Харкова росіяни вкинули через Медузу, яка хоч і вважається умовно опозиційним, але це російським інформаційним ресурсом, нагадує військовий оглядач.
«Щодо загрози для Харкова – на прикладі Авдіївки. Для наступу на Авдіївку росіяни залучили у піковій фазі 80 тисяч тіл. У резерві було близько 15 тисяч. Компенсація незворотних втрат (200-х) перевищила 20 тисяч тіл. Таким чином, у 5-місячному наступі на Авдіївку, площею 29 км² залучити близько 120 тисяч людського ресурсу. Яке потрібне угруповання військ, щоб розпочати наступ, оточити та розгорнути міські бої у Харкові? Мінімум 500 тисяч тіл, які повністю штатно укомплектовані технікою і мають резерв не менше 100-150 тисяч тіл», – заявив Коваленко.
При формуванні такого ударного угруповання можна говорити про небезпеку для Харкова, але такої кількості росіян немає навіть на тимчасово окупованих територіях у зоні БД. Забезпечити таке угруповання РФ не може в короткий термін, це тривалий і непомітний процес, зазначив військовий оглядач.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: Александр Коваленко., армия, захват, росіяни, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Березня 2024 в 19:20;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Котрий місяць поспіль росіяни розхитують інформаційний простір загрозою наступу та окупації Харкова, проте зараз на кордоні з Харківською областю не мають необхідного військового угруповання, вважає військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко.".