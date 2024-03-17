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Горківський на кордоні з Харківщиною може стати плацдармом для захисту від РФ

Події 13:33   17.03.2024
Оксана Якушко
Горківський на кордоні з Харківщиною може стати плацдармом для захисту від РФ

Селище Горківський Бєлгородської області, яке знаходиться за 1,5 км від кордону з Харківщиною, може стати основою сірої зони в РФ, вважає військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко.

Інформація про захід ічкерійців у селище Горківський дуже цікава, заявив експерт.

«Горківський знаходиться за 1,5 км від кордону з Україною і через нього проходять дві сільські дороги та залізниця. Горківський – це така собі окремо локація, яка може дозволити в перспективі не тільки стати прикордонним плацдармом, а й трампліном до перерізання 14К-4. Звичайно, про це ще рано говорити, але якщо протягом найближчих днів-тижнів тут формуватиметься нова сіра зона, то натяк більш ніж однозначний», – зазначив Олександр Коваленко.

Нагадаємо, раніше, під час рейду вглиб РФ, добровольці «Сибірського батальйону» зайшли до селища Горківський Бєлгородської області та захопили там будівлю місцевої адміністрації.

Нагадаємо, 12 березня російські добровольці, що воюють на боці ЗСУ, заявили про прорив кордону з РФ і про те, що “йдуть на вибори” (маючи на увазі так звані “вибори” Путіна). Протягом двох діб ситуація в прикордонних регіонах РФ залишалася напруженою: курський і бєлгородський губернатори справно інформували про обстріли, нальоти БПЛА, роботу ППО та оголошену ракетну небезпеку. Інститут вивчення війни продемонстрував місця, де добровольці перетнули кордон. А український військовий оглядач Костянтин Машовець зазначив, що на прорив кордону росіяни чекали, але не там, куди припав основний удар.

«СВО здорової людини» та знищення російських військових об’єктів пообіцяв у містах Бєлгород і Курськ боєць добровольчого легіону «Свобода Росії» Олексій Барановський. Він також анонсував демілітаризацію Бєлгорода та Курська.

Інститут вивчення війни (ISW) вважає, що рейди з території України до прикордонних регіонів Росії, ймовірно, змусять Кремль обирати між репутаційними та ресурсними втратами при реагуванні на вторгнення.

16 березня ранок у російському Бєлгороді почався з вибухів. У мережі публікують відео та фото пожеж та лійок в асфальті.

Читайте також: Демілітаризацію Бєлгорода та Курська анонсували РДК і легіон «Свобода Росії»

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Березня 2024 в 13:33;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Селище Горківський Бєлгородської області, яке знаходиться за 1,5 км від кордону з Харківщиною, може стати основою сірої зони в РФ, вважає військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко.".