Горьковский на границе с Харьковщиной может стать плацдармом для защиты от РФ

Поселок Горьковский Белгородской области, который находится в 1,5 км от границы с Харьковщиной, может стать основой серой зоны в РФ, считает военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

Информация про заход ичкерийцев в посёлок Горьковский весьма интересна, заявил эксперт.

«Горьковский находится в 1,5 км от границы с Украиной и через него проходят две сельские дороги и железка. Горьковский – это такая себе отдельно стоящая локация, которая может позволить в перспективе не только стать приграничным плацдармом, но и трамплином к перерезанию 14К-4. Конечно, об этом ещё рано говорить, но если в течение ближайших дней-недель здесь станет формироваться новая серая зона, то намёк более чем однозначен», — отметил Александр Коваленко.

Напомним, ранее, во время рейда вглубь РФ, добровольцы «Сибирского батальона» зашли в поселок Горьковское Белгородской области и захватили там здание местной администрации.

Напомним, 12 марта российские добровольцы, воюющие на стороне ВСУ, заявили о прорыве границы с РФ и о том, что «идут на выборы» (имея в виду так называемые «выборы» Путина). В течение двух суток ситуация в приграничных регионах России оставалась напряженной: курский и белгородский губернаторы исправно информировали об обстрелах, налетах БПЛА, работе ПВО и объявленной ракетной опасности. Институт изучения войны продемонстрировал места, где добровольцы пересекли границу. А украинский военный обозреватель Константин Машовец отметил, что прорыва границы россияне ожидали, но не там, куда пришелся основной удар.

«СВО здорового человека» и уничтожение российских военных объектов пообещал в городах Белгород и Курск боец добровольческого легиона «Свобода России» Алексей Барановский. Он также анонсировал демилитаризацию Белгорода и Курска.

Институт изучения войны (ISW) считает, что рейды с территории Украины в приграничные регионы России, вероятно, заставят Кремль выбирать между репутационными и ресурсными потерями при реагировании на вторжения.

16 марта утро в российском Белгороде началось со взрывов. В сети публикуют видео и фото пожаров и воронок в асфальте.