ФАБ-500 скинули на поселок на Харьковщине: разрушена многоэтажка (фото)
Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 16 апреля сообщил о последствиях обстрелов Харьковской области за сутки. Особенно пострадал поселок Ковшаровка в Купянской громаде.
«23:46, Купянский р-н, Купянская ТГ, пос. Ковшаровка. В результате обстрела, предварительно КАБ, поврежден автомобиль медпомощи. Пострадал мужчина-парамедик, от госпитализации отказался. 22:30, Купянский р-н, Купянская ТГ, пос. Ковшаровка. В результате обстрела с применением ФАБ-500 частично разрушен многоэтажный дом и повреждены еще десять жилых домов», — написал Синегубов.
Он опубликовал фото с места «прилета». Обошлось без пострадавших.
В течение суток оккупанты обстреляли и Купянск, и многие населенные пункты района. В райцентре повредили частные дома. В Кондрашовке есть пострадавшие.
«10:39, Купянский р-н, Кондрашовская ТГ, между г. Купянск и с. Кондрашовка. В результате сброса ВОП (тип устанавливается) с FPV-дрона пострадали две женщины. Они госпитализированы в медицинское учреждение», — отметил начальник ХОВА.
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Также пострадавшие есть в Чугуевском районе: село Шестаково атаковали российские дроны (по предварительным данным, «Ланцет» и FPV). Оба охотились на экскаваторы. После ударов техника загорелась. Пострадали два водителя 61 года и 38 лет.
Утром 15 апреля россияне бомбили громады на севере области: четыре КАБа скинули на окраину села Барановка в Золочевской громаде, два КАБа — на Слатино в Дергачевской громаде. Обошлось без пострадавших.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: бомба, Ковшаровка, новости Харькова, поселок, разрушения, руйнування, синегубов, ФАБ;
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- • Дата публикации материала: 16 апреля 2025 в 08:30;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 16 апреля сообщил о последствиях обстрелов Харьковской области за сутки. Особенно пострадал поселок Ковшаровка в Купянской громаде".