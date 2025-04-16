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ФАБ-500 скинули на поселок на Харьковщине: разрушена многоэтажка (фото)

Происшествия 08:30   16.04.2025
Оксана Горун
ФАБ-500 скинули на поселок на Харьковщине: разрушена многоэтажка (фото) Фото: Олег Синегубов/Telegram

Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 16 апреля сообщил о последствиях обстрелов Харьковской области за сутки. Особенно пострадал поселок Ковшаровка в Купянской громаде.

«23:46, Купянский р-н, Купянская ТГ, пос. Ковшаровка. В результате обстрела, предварительно КАБ, поврежден автомобиль медпомощи. Пострадал мужчина-парамедик, от госпитализации отказался. 22:30, Купянский р-н, Купянская ТГ, пос. Ковшаровка. В результате обстрела с применением ФАБ-500 частично разрушен многоэтажный дом и повреждены еще десять жилых домов», — написал Синегубов.

Он опубликовал фото с места «прилета». Обошлось без пострадавших.

прилет в Ковшаровке: разрушена многоэтажка
Фото: Олег Синегубов/Telegram

В течение суток оккупанты обстреляли и Купянск, и многие населенные пункты района. В райцентре повредили частные дома. В Кондрашовке есть пострадавшие.

«10:39, Купянский р-н, Кондрашовская ТГ, между г. Купянск и с. Кондрашовка. В результате сброса ВОП (тип устанавливается) с FPV-дрона пострадали две женщины. Они госпитализированы в медицинское учреждение», — отметил начальник ХОВА.

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Также пострадавшие есть в Чугуевском районе: село Шестаково атаковали российские дроны (по предварительным данным, «Ланцет» и FPV). Оба охотились на экскаваторы. После ударов техника загорелась. Пострадали два водителя 61 года и 38 лет.

Утром 15 апреля россияне бомбили громады на севере области: четыре КАБа скинули на окраину села Барановка в Золочевской громаде, два КАБа — на Слатино в Дергачевской громаде. Обошлось без пострадавших.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 16 апреля 2025 в 08:30;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 16 апреля сообщил о последствиях обстрелов Харьковской области за сутки. Особенно пострадал поселок Ковшаровка в Купянской громаде".