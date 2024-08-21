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12 деревьев незаконно срубили в парке на Харьковщине

Общество 09:21   21.08.2024
Виктория Яковенко
12 деревьев незаконно срубили в парке на Харьковщине Фото: Государственная экологическая инспекция в Харьковской области

В экоинспекции установили факт повреждения и незаконного удаления деревьев в парке на Харьковщине.

«Специалисты установили факт повреждения и самовольного удаления 12 деревьев разных пород в «Парке Славы», который находится в поселке Покотиловка. Работы проводились коммунальным предприятием «Жилкомсервис услуга», которое подчиняется Высочанскому поселковому совету», — рассказали в Государственной экологической инспекции в Харьковской области.

Специалисты оценили ущерб более чем в 21 тысячу гривен. К административной ответственности привлекли ответственное лицо, а также предъявлена ​​претензия Высочанскому поселковому совету.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 21 августа 2024 в 09:21;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В экоинспекции установили факт повреждения и незаконного удаления деревьев в парке на Харьковщине.".