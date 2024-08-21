12 деревьев незаконно срубили в парке на Харьковщине

В экоинспекции установили факт повреждения и незаконного удаления деревьев в парке на Харьковщине.

«Специалисты установили факт повреждения и самовольного удаления 12 деревьев разных пород в «Парке Славы», который находится в поселке Покотиловка. Работы проводились коммунальным предприятием «Жилкомсервис услуга», которое подчиняется Высочанскому поселковому совету», — рассказали в Государственной экологической инспекции в Харьковской области.

Специалисты оценили ущерб более чем в 21 тысячу гривен. К административной ответственности привлекли ответственное лицо, а также предъявлена ​​претензия Высочанскому поселковому совету.