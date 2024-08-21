12 дерев незаконно зрубали в парку на Харківщині
Фото: Державна екологічна інспекція в Харківській області
В екоінспекції встановили факт пошкодження та незаконного видалення дерев у парку на Харківщині.
«Фахівці встановили факт пошкодження та самовільного видалення 12 дерев різних порід у «Парку Слави», що знаходиться в селище Покотилівка. Роботи проводились комунальним підприємством «Жилкомсервіс послуга», яке підпорядковується Височанській селищній раді», – розповіли в Державній екологічній інспекції в Харківській області.
Фахівці оцінили збитки у понад 21 тисячу гривень. До адміністративної відповідальності притягнули відповідальну особу, а також пред’явлено претензію Височанській селищній раді.
Читайте також: На майже 250 тис. гривень нарубав кленів чоловік на Харківщині
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: деревья, парк, поселок, срубили, харківщина, экоинспекция;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «12 дерев незаконно зрубали в парку на Харківщині»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 21 Серпня 2024 в 09:21;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В екоінспекції встановили факт пошкодження та незаконного видалення дерев у парку на Харківщині.".