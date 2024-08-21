12 дерев незаконно зрубали в парку на Харківщині

В екоінспекції встановили факт пошкодження та незаконного видалення дерев у парку на Харківщині.

«Фахівці встановили факт пошкодження та самовільного видалення 12 дерев різних порід у «Парку Слави», що знаходиться в селище Покотилівка. Роботи проводились комунальним підприємством «Жилкомсервіс послуга», яке підпорядковується Височанській селищній раді», – розповіли в Державній екологічній інспекції в Харківській області.

Фахівці оцінили збитки у понад 21 тисячу гривень. До адміністративної відповідальності притягнули відповідальну особу, а також пред’явлено претензію Височанській селищній раді.