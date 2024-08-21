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12 дерев незаконно зрубали в парку на Харківщині

Суспільство 09:21   21.08.2024
Вікторія Яковенко
12 дерев незаконно зрубали в парку на Харківщині Фото: Державна екологічна інспекція в Харківській області

В екоінспекції встановили факт пошкодження та незаконного видалення дерев у парку на Харківщині.

«Фахівці встановили факт пошкодження та самовільного видалення 12 дерев різних порід у «Парку Слави», що знаходиться в селище Покотилівка. Роботи проводились комунальним підприємством «Жилкомсервіс послуга», яке підпорядковується Височанській селищній раді», – розповіли в Державній екологічній інспекції в Харківській області.

Фахівці оцінили збитки у понад 21 тисячу гривень. До адміністративної відповідальності притягнули відповідальну особу, а також пред’явлено претензію Височанській селищній раді.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Серпня 2024 в 09:21;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В екоінспекції встановили факт пошкодження та незаконного видалення дерев у парку на Харківщині.".