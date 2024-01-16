На майже 250 тис. гривень нарубав кленів чоловік на Харківщині
57-річний чоловік запевнив знайомих, що має всі необхідні дозволи на порубку дерев, хоча насправді таких документів не було, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.
У вересні минулого року підозрюваний рубав дерева на території села Мальцівське Лозівської міської територіальної громади.
Упродовж вересня-жовтня 2023 року підозрюваний вирубав понад 80 кленів. Зрубану деревину він у потім перепродавав. Сума завданої шкоди складає майже 250 тис. гривень.
Лозівська окружна прокуратура Харківської області повідомила про підозру 57-річному чоловіку у незаконній порубці дерев у захисних лісових насадженнях.
Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: дерево, клен, рубить, Харьковская областная прокуратура, Харьковская область, черный лесоруб;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Січня 2024 в 17:13;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "57-річний чоловік запевнив знайомих, що має всі необхідні дозволи на порубку дерев, хоча насправді таких документів не було, повідомили у Харківській обласній прокуратурі. ".