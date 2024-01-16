На майже 250 тис. гривень нарубав кленів чоловік на Харківщині

57-річний чоловік запевнив знайомих, що має всі необхідні дозволи на порубку дерев, хоча насправді таких документів не було, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

У вересні минулого року підозрюваний рубав дерева на території села Мальцівське Лозівської міської територіальної громади.

Упродовж вересня-жовтня 2023 року підозрюваний вирубав понад 80 кленів. Зрубану деревину він у потім перепродавав. Сума завданої шкоди складає майже 250 тис. гривень.

Лозівська окружна прокуратура Харківської області повідомила про підозру 57-річному чоловіку у незаконній порубці дерев у захисних лісових насадженнях.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років.