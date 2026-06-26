Затримали в лісі: молодому хлопцю на Харківщині загрожує тюрма

«На гарячому» затримали 21-річного хлопця, який без дозвільних документів спиляв дев’ять сосен на території Бабаївського лісництва у Харківській області.

Хлопець встиг спиляти сім живих дерев та два сухі, повідомили у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Знаряддя злочину – бензопилу – правоохоронці вилучили під час затримання фігуранта.

За результатами судово-економічної експертизи, дії «чорного лісоруба» завдали державі збитків у розмірі 77 тисяч гривень, у зв’язку з чим йому вже повідомили про підозру за ч. 1 ст. 246 ККУ. Санкція статті передбачає покарання від чималого штрафу до трьох років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, прокуратура розпочала кримінальне провадження за статтею «розтрата майна у великих розмірах» через чотири сосни загальною вартістю 4 мільйони гривень, які наприкінці 2025 року висадили біля «Градусника» у Харкові. Підставою стали публікації у медіа та журналістські розслідування щодо можливого заволодіння бюджетними коштами.