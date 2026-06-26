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Здобиччю браконьєра на Харківщині стала риба з Червоної книги – прокуратура

Суспільство 14:15   26.06.2026
Вікторія Яковенко
Здобиччю браконьєра на Харківщині стала риба з Червоної книги – прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці викрили 56-річного мешканця села Тернуватка Берестинського району, який, за даними слідства, вирішив зайнятися незаконним рибним промислом під час нересту.

У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що в квітні чоловік, заздалегідь підготувавши заборонені знаряддя лову — шість рибальських сіток, прибув на авто до ставка у сусідньому селі Огіївка.

«Він вийшов на воду на своєму надувному човні і встановив сітки, після чого повернувся на берег чекати улову. Того ж дня увечері браконьєр забрав знаряддя, незаконно виловивши понад 200 рибин, частина з яких занесена до Червоної книги України», – встановили правоохоронці.

Збитки громаді складають майже 350 тис. гривень, підрахували в прокуратурі.

Фігуранта правоохоронці викрили одразу – вони проїжджали повз ставок і помітили, як той знімає рибальські сітки.

Чоловіку повідомили про підозру за фактом незаконного зайняття рибним добувним промислом, що заподіяло істотну шкоду (ч. 1 ст. 249 ККУ).

браконьера поймали на Харьковщине
Фото: Харківська обласна прокуратура
браконьера поймали на Харьковщине
Фото: Харківська обласна прокуратура
браконьера поймали на Харьковщине
Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, з 1 квітня на водоймах регіону діє нерестова заборона на вилов риби, інформував Харківський рибоохоронний патруль.

Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2026 в 14:15;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці викрили 56-річного мешканця села Тернуватка Берестинського району, який, за даними слідства, вирішив зайнятися незаконним рибним промислом під час нересту.".