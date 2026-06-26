Здобиччю браконьєра на Харківщині стала риба з Червоної книги – прокуратура

Правоохоронці викрили 56-річного мешканця села Тернуватка Берестинського району, який, за даними слідства, вирішив зайнятися незаконним рибним промислом під час нересту.

У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що в квітні чоловік, заздалегідь підготувавши заборонені знаряддя лову — шість рибальських сіток, прибув на авто до ставка у сусідньому селі Огіївка.

«Він вийшов на воду на своєму надувному човні і встановив сітки, після чого повернувся на берег чекати улову. Того ж дня увечері браконьєр забрав знаряддя, незаконно виловивши понад 200 рибин, частина з яких занесена до Червоної книги України», – встановили правоохоронці.

Збитки громаді складають майже 350 тис. гривень, підрахували в прокуратурі.

Фігуранта правоохоронці викрили одразу – вони проїжджали повз ставок і помітили, як той знімає рибальські сітки.

Чоловіку повідомили про підозру за фактом незаконного зайняття рибним добувним промислом, що заподіяло істотну шкоду (ч. 1 ст. 249 ККУ).

Нагадаємо, з 1 квітня на водоймах регіону діє нерестова заборона на вилов риби, інформував Харківський рибоохоронний патруль.