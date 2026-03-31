Про обмеження з 1 квітня попередили рибалок на Харківщині: подробиці

З 1 квітня на водоймах діє нерестова заборона на вилов риби, нагадав Харківський рибоохоронний патруль.

«Визначені строки заборони вилову водних біоресурсів на період нересту: у всіх водосховищах з 01 квітня до 10 червня (включно); у всіх річках та їх кореневих водах (руслах річок з усіма діючими рукавами, затоками та затонами) з 01 квітня до 20 травня (включно); у придаткових водоймах (протоки, гирла, озера, ставки та інші водойми, в тому числі ті, які тимчасово заливаються водою в період весняної повені) з 01 квітня до 30 червня (включно). У нерестовий період інспектори посилюють контроль на нерестовищах, перевіряють перевезення риби, торгівлю на ринках, тощо. Інспектор має право перевірити знаряддя лову, улов і документи — пред’являйте їх без зволікань», – йдеться у повідомленні.

При цьому патруль уточнив, що у Печенізькому водосховищі та у водоймі-охолоджувачі Зміївської ТЕС (озеро Лиман) нерестова заборона встановлена з 10 квітня по 20 червня включно.

«Порушення правил рибальства карається як притягненням до адміністративної так і до кримінальної відповідальності, в залежності від суми нанесеної шкоди. Штраф за порушення правил рибальства, згідно з КУпАП становить від 34 до 680 грн. Крім того, за незаконне добування (збирання) або знищення водних біоресурсів незалежно від розміру та ваги, порушник повинен сплатити збитки за таксами», – підкреслили інспектори.