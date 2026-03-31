Про обмеження з 1 квітня попередили рибалок на Харківщині: подробиці

Суспільство 14:20   31.03.2026
З 1 квітня на водоймах діє нерестова заборона на вилов риби, нагадав Харківський рибоохоронний патруль.

«Визначені строки заборони вилову водних біоресурсів на період нересту: у всіх водосховищах з 01 квітня до 10 червня (включно); у всіх річках та їх кореневих водах (руслах річок з усіма діючими рукавами, затоками та затонами) з 01 квітня до 20 травня (включно); у придаткових водоймах (протоки, гирла, озера, ставки та інші водойми, в тому числі ті, які тимчасово заливаються водою в період весняної повені) з 01 квітня до 30 червня (включно). У нерестовий період інспектори посилюють контроль на нерестовищах, перевіряють перевезення риби, торгівлю на ринках, тощо. Інспектор має право перевірити знаряддя лову, улов і документи — пред’являйте їх без зволікань», – йдеться у повідомленні.

При цьому патруль уточнив, що у Печенізькому водосховищі та у водоймі-охолоджувачі Зміївської ТЕС (озеро Лиман) нерестова заборона встановлена з 10 квітня по 20 червня включно.

«Порушення правил рибальства карається як притягненням до адміністративної так і до кримінальної відповідальності, в залежності від суми нанесеної шкоди. Штраф за порушення правил рибальства, згідно з КУпАП становить від 34 до 680 грн. Крім того, за незаконне добування (збирання) або знищення водних біоресурсів незалежно від розміру та ваги, порушник повинен сплатити збитки за таксами», – підкреслили інспектори.

Читайте також: Харківський зоопарк змінює години роботи: коли можна буде гуляти

Популярно
Про обмеження з 1 квітня попередили рибалок на Харківщині: подробиці
Про обмеження з 1 квітня попередили рибалок на Харківщині: подробиці
31.03.2026, 14:20
Небезпечну погоду очікують у Харкові та області 1 квітня
Небезпечну погоду очікують у Харкові та області 1 квітня
31.03.2026, 13:06
У середу низка будинків у Харкові залишиться без газу: адреси
У середу низка будинків у Харкові залишиться без газу: адреси
31.03.2026, 13:41
РФ вдарила по Чугуєву: серед постраждалих – копи, зникло світло
РФ вдарила по Чугуєву: серед постраждалих – копи, зникло світло
31.03.2026, 13:57
Харківський зоопарк змінює години роботи: коли можна буде гуляти
Харківський зоопарк змінює години роботи: коли можна буде гуляти
31.03.2026, 09:35
Новини Харкова — головне 31 березня: бої, удар по Чугуєву – постраждали копи
Новини Харкова — головне 31 березня: бої, удар по Чугуєву – постраждали копи
31.03.2026, 13:59

Новини за темою:

05.11.2025
На Харківщині почала діяти заборона для рибалок: що відомо
12.08.2025
Нова заборона для рибалок на Харківщині: подробиці, які штрафи
09.08.2025
Трагедія на Безлюдівці: на одному з пляжів заборонили оренду гідроциклів
16.04.2025
Які кладовища заборонено відвідувати в Харкові: перелік
01.04.2025
Рибалок Харківщини попередили про обмеження з 1 квітня


