Live
  • Ср 05.11.2025
  • Харків  +10°С
  • USD 42.07
  • EUR 48.33

На Харківщині почала діяти заборона для рибалок: що відомо

Суспільство 12:06   05.11.2025
Вікторія Яковенко
На Харківщині почала діяти заборона для рибалок: що відомо

У Харківській області з 1 листопада заборонили вилов риби на зимувальних ямах. Обмеження триватиме до початку нересту в 2026 році.

«Крім того, необхідно пам’ятати, що в осінньо-зимовий період забороняється використання знарядь лову, оснащених гачками, відстань у яких від цівки до кінчика жала перевищує 10 мм. Водночас протягом усього року забороняється використання одинарних з’єднаних між собою, подвійних і потрійних гачків без блешні, природної або штучної принади», – зазначає Харківський рибоохоронний патруль.

Там уточнили, що з порушення заборони передбачене покарання від адміністративних штрафів до кримінальної відповідальності, а також відшкодування нанесених рибному господарству збитків.

«Якщо ви стали свідком порушення Правил рибальства, збуту водних біоресурсів або замору риби просимо невідкладно повідомляти за номером телефону «Гарячої лінії»: (099) 549 23 59», – звернулись в патрулі.

Нагадаємо, у жовтні інспектори Харківського рибоохоронного патруля разом з представниками Держпродспоживслужби провели рейди на ринках Харкова та області. Там поінформували де і які порушення знайшли. Зокрема, у двох містах (Чугуєві та Златополі) продавали свіжу рибу без документів. На осіб склали адміністративні протоколи за частиною 1 статті 88-1 КУпАП.

Читайте також: Відмовився обслуговувати українською: таксиста з Харкова оштрафували

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
На Харківщині почала діяти заборона для рибалок: що відомо
На Харківщині почала діяти заборона для рибалок: що відомо
05.11.2025, 12:06
Двоє загиблих на Харківщині через удари РФ – дані Синєгубова
Двоє загиблих на Харківщині через удари РФ – дані Синєгубова
05.11.2025, 08:53
Як харків’янам уберегтися від FPV-дронів: порада від Синєгубова
Як харків’янам уберегтися від FPV-дронів: порада від Синєгубова
04.11.2025, 11:40
Коваленко: ситуація в Куп’янську покращилася, на півночі можуть бути проблеми
Коваленко: ситуація в Куп’янську покращилася, на півночі можуть бути проблеми
05.11.2025, 10:00
Новини Харкова – головне за 5 листопада: ситуація на Купʼянщині
Новини Харкова – головне за 5 листопада: ситуація на Купʼянщині
05.11.2025, 09:08
Про три випадки колабораціонізму на Харківщині повідомили у прокуратурі
Про три випадки колабораціонізму на Харківщині повідомили у прокуратурі
05.11.2025, 10:44

Новини за темою:

12.08.2025
Нова заборона для рибалок на Харківщині: подробиці, які штрафи
09.08.2025
Трагедія на Безлюдівці: на одному з пляжів заборонили оренду гідроциклів
16.04.2025
Які кладовища заборонено відвідувати в Харкові: перелік
01.04.2025
Рибалок Харківщини попередили про обмеження з 1 квітня
20.11.2024
Кратом в Україні внесли до списку наркотичних речовин: що з ним не так


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «На Харківщині почала діяти заборона для рибалок: що відомо», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 5 Листопада 2025 в 12:06;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області з 1 листопада заборонили вилов риби на зимувальних ямах. Обмеження триватиме до початку нересту в 2026 році.".