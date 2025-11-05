На Харківщині почала діяти заборона для рибалок: що відомо

У Харківській області з 1 листопада заборонили вилов риби на зимувальних ямах. Обмеження триватиме до початку нересту в 2026 році.

«Крім того, необхідно пам’ятати, що в осінньо-зимовий період забороняється використання знарядь лову, оснащених гачками, відстань у яких від цівки до кінчика жала перевищує 10 мм. Водночас протягом усього року забороняється використання одинарних з’єднаних між собою, подвійних і потрійних гачків без блешні, природної або штучної принади», – зазначає Харківський рибоохоронний патруль.

Там уточнили, що з порушення заборони передбачене покарання від адміністративних штрафів до кримінальної відповідальності, а також відшкодування нанесених рибному господарству збитків.

«Якщо ви стали свідком порушення Правил рибальства, збуту водних біоресурсів або замору риби просимо невідкладно повідомляти за номером телефону «Гарячої лінії»: (099) 549 23 59», – звернулись в патрулі.

Нагадаємо, у жовтні інспектори Харківського рибоохоронного патруля разом з представниками Держпродспоживслужби провели рейди на ринках Харкова та області. Там поінформували де і які порушення знайшли. Зокрема, у двох містах (Чугуєві та Златополі) продавали свіжу рибу без документів. На осіб склали адміністративні протоколи за частиною 1 статті 88-1 КУпАП.