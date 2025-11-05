На Харківщині почала діяти заборона для рибалок: що відомо
У Харківській області з 1 листопада заборонили вилов риби на зимувальних ямах. Обмеження триватиме до початку нересту в 2026 році.
«Крім того, необхідно пам’ятати, що в осінньо-зимовий період забороняється використання знарядь лову, оснащених гачками, відстань у яких від цівки до кінчика жала перевищує 10 мм. Водночас протягом усього року забороняється використання одинарних з’єднаних між собою, подвійних і потрійних гачків без блешні, природної або штучної принади», – зазначає Харківський рибоохоронний патруль.
Там уточнили, що з порушення заборони передбачене покарання від адміністративних штрафів до кримінальної відповідальності, а також відшкодування нанесених рибному господарству збитків.
«Якщо ви стали свідком порушення Правил рибальства, збуту водних біоресурсів або замору риби просимо невідкладно повідомляти за номером телефону «Гарячої лінії»: (099) 549 23 59», – звернулись в патрулі.
Нагадаємо, у жовтні інспектори Харківського рибоохоронного патруля разом з представниками Держпродспоживслужби провели рейди на ринках Харкова та області. Там поінформували де і які порушення знайшли. Зокрема, у двох містах (Чугуєві та Златополі) продавали свіжу рибу без документів. На осіб склали адміністративні протоколи за частиною 1 статті 88-1 КУпАП.
Читайте також: Відмовився обслуговувати українською: таксиста з Харкова оштрафували
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: запрет, риба, рыбаки, харківщина, штраф;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «На Харківщині почала діяти заборона для рибалок: що відомо», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 5 Листопада 2025 в 12:06;