Відмовився обслуговувати українською: таксиста з Харкова оштрафували
Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська наклала штраф у розмірі 5100 гривень на таксиста з Харкова. Зазначається, що він у грубій формі відмовився обслуговувати пасажирку українською мовою.
В Офісі мовного омбудсмена пояснили, що таке покарання передбачене статтею 188-52 КУпАП. Також Івановська направила звернення до Нацполіції, СБУ та центрального офісу відповідного сервісу таксі.
У сервісі таксі розповіли: доступ цього водія до платформи обмежили безстроково, а всі керманичі отримали оновлене повідомлення з вимогою обслуговувати пасажирів виключно державною.
«Ми очікуємо відповіді і від правоохоронних органів щодо надання правової оцінки висловлюванням водія, які можуть мати ознаки виправдовування дій держави-агресора. Особи, які зневажливо ставляться до української мови, до державних символів і до самої держави Україна, мають відповісти за законом. Ми не маємо права толерувати прояви мовної агресії, за якими стоїть ідеологічна отрута», – підкреслила Івановська.
Нагадаємо, раніше активісти проєкту «Деколонізація. Україна» звернулися до Уповноваженої із захисту державної мови, СБУ та обласної ради з вимогою розібратися, якою мовою проводять уроки в ліцеї в Харкові. Приводом для звернення стало відео, яке показали активісти у своєму телеграм-каналі. На ньому викладач проводить урок російською мовою. Деколонізатори стверджують, що на відео – спортзал КЗ «Харківський ліцей із посиленою військово-фізичною підготовкою «Правоохоронець».
