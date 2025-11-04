Live
  • Вт 04.11.2025
  • Харків  +10°С
  • USD 42.04
  • EUR 48.43

Відмовився обслуговувати українською: таксиста з Харкова оштрафували

Суспільство 15:23   04.11.2025
Вікторія Яковенко
Відмовився обслуговувати українською: таксиста з Харкова оштрафували

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська наклала штраф у розмірі 5100 гривень на таксиста з Харкова. Зазначається, що він у грубій формі відмовився обслуговувати пасажирку українською мовою.

В Офісі мовного омбудсмена пояснили, що таке покарання передбачене статтею 188-52 КУпАП. Також Івановська направила звернення до Нацполіції, СБУ та центрального офісу відповідного сервісу таксі.

У сервісі таксі розповіли: доступ цього водія до платформи обмежили безстроково, а всі керманичі отримали оновлене повідомлення з вимогою обслуговувати пасажирів виключно державною.

«Ми очікуємо відповіді і від правоохоронних органів щодо надання правової оцінки висловлюванням водія, які можуть мати ознаки виправдовування дій держави-агресора. Особи, які зневажливо ставляться до української мови, до державних символів і до самої держави Україна, мають відповісти за законом. Ми не маємо права толерувати прояви мовної агресії, за якими стоїть ідеологічна отрута», – підкреслила Івановська.

Нагадаємо, раніше активісти проєкту «Деколонізація. Україна» звернулися до Уповноваженої із захисту державної мови, СБУ та обласної ради з вимогою розібратися, якою мовою проводять уроки в ліцеї в Харкові. Приводом для звернення стало відео, яке показали активісти у своєму телеграм-каналі. На ньому викладач проводить урок російською мовою. Деколонізатори стверджують, що на відео – спортзал КЗ «Харківський ліцей із посиленою військово-фізичною підготовкою «Правоохоронець».

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Понад 1,5 млн грн – збитки через пожежу в клубі на Харківщині після обстрілу
Понад 1,5 млн грн – збитки через пожежу в клубі на Харківщині після обстрілу
04.11.2025, 16:18
Сотні пакетів із PVP виявили копи у дівчат – подробиці
Сотні пакетів із PVP виявили копи у дівчат – подробиці
28.10.2025, 11:45
Серія вибухів пролунала в Харкові вночі 4 листопада: місто атакують БпЛА
Серія вибухів пролунала в Харкові вночі 4 листопада: місто атакують БпЛА
04.11.2025, 04:03
У Харкові та області перевірили якість повітря: які перевищення знайшли
У Харкові та області перевірили якість повітря: які перевищення знайшли
04.11.2025, 14:14
Сьогодні 4 листопада 2025: яке свято та день в історії
Сьогодні 4 листопада 2025: яке свято та день в історії
04.11.2025, 06:00
Четверо поранених: що горіло вночі внаслідок “прильотів”, розповіли у ДСНС
Четверо поранених: що горіло вночі внаслідок “прильотів”, розповіли у ДСНС
04.11.2025, 08:01

Новини за темою:

25.10.2025
Удари по Харкову та їзда зухвалого водія – підсумки 25 жовтня
24.10.2025
Літній чоловік на Харківщині хотів відкупитись за п’яне водіння – поліція
07.10.2025
Водія Lexus, що ганяв на червоне світло у Харкові, розшукали (відео)
27.09.2025
П’яний водій з фальшивими правами їхав у комендантську годину в Харкові
22.09.2025
Випив і не пристебнувся: водій намагався за 500 євро відкупитись від копів


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Відмовився обслуговувати українською: таксиста з Харкова оштрафували», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 4 Листопада 2025 в 15:23;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська наклала штраф у розмірі 5100 гривень на таксиста з Харкова.".