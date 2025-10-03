Live
Проводять уроки російською? Мовна омбудсменка перевірить ліцей у Харкові

Суспільство 09:30   03.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Проводять уроки російською? Мовна омбудсменка перевірить ліцей у Харкові Фото: armyinform.com.ua

Активісти проєкту “Деколонізація. Україна” раніше звернулися до Уповноваженої із захисту державної мови, СБУ та обласної ради з вимогою розібратися, якою мовою проводять уроки в ліцеї в Харкові. 

Приводом для звернення стало відео, яке показали активісти у своєму ТГ-каналі. На ньому викладач проводить урок російською мовою. Деколонізатори стверджують, що на відео – спортзал КЗ “Харківський ліцей із посиленою військово-фізичною підготовкою “Правоохоронець”.

Нам надійшло відео, що тут порушують мовний закон. Комунальний заклад «Харківський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою “Правоохоронець” у Харкові. Російських мєнтів хочуть виховувати чи українських поліцейських? Сьогодні ж звернулися до Уповноваженої із захисту державної мови, СБУ та обласної ради, якій підпорядковується заклад“, – писали активісти.

Відео: “Деколонізація. Україна”

Пізніше деколонізатори опублікували відповідь мовної омбудсменки. У документі обіцяють розібратися в ситуації та перевірити, чи дійсно в ліцеї проводять уроки російською.

Відповідь мовного омбудсмена
Фото: “Деколонізація. Україна”

Про результати перевірки обіцяють повідомити пізніше.

Читайте також: Деколонізатори вимагають перейменувати 20 вулиць у громаді під Харковом

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
