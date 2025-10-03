Live
Проводят уроки на русском? Языковой омбудсмен проверит лицей в Харькове

Общество 09:30   03.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
Проводят уроки на русском? Языковой омбудсмен проверит лицей в Харькове Фото: armyinform.com.ua

Активисты проекта «Деколонизация. Украина» ранее обратились к Уполномоченному по защите государственного языка, СБУ и областного совета с требованием разобраться, на каком языке проводят уроке в лицее в Харькове. 

Поводом для обращения стало видео, которое показали активисты в своем ТГ-канале. На нем преподаватель проводит урок на русском языке. Деколонизаторы утверждают, что на видео – спортзал КУ «Харьковский лицей с усиленной военно-физической подготовкой «Правоохранитель».

«Нам поступило видео, что здесь нарушают языковой закон. Коммунальное заведение «Харьковский лицей с усиленной военно-физической подготовкой «Правоохранитель» в Харькове. Российских ментов хотят воспитывать ли украинских полицейских? Сегодня же обратились к Уполномоченному по защите государственного языка, СБУ и областного совета, которому подчиняется заведение», – написали активисты.

Видео: «Деколонизация. Украина»

Позже деколонизаторы опубликовали ответ языкового омбудсмена. В нем обещают разобраться в ситуации и проверить, действительно ли в лицее проводят уроки на русском.

Ответ языкового омбудсмена
Фото: «Деколонизация. Украина»

О результатах проверки обещают сообщить позже.

Читайте также: Деколонизаторы требуют переименовать два десятка улиц в громаде под Харьковом

Автор: Николь Костенко-Лагутина
