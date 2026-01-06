Два лицея Харьковщины введут реформу старшей школы с 1 сентября: какие
Два лицея отобрали для пилотирования реформы старшей школы с 1 сентября 2026 года, сообщил Харьковский облсовет.
Как сообщает МГ «Объектив», Комиссия при Министерстве образования и науки Украины отобрала первые 79 лицеев, которые будут пилотировать реформу старшей школы с 1 сентября 2026 года. Среди них оказались два лицея Харьковской области.
В списке – лицеи из 23 областей Украины и Киева. Среди них есть учебные заведения различной проектной мощности, очные и дистанционные, из городской и сельской местности, с разными профилями, а также заведение с языком обучения национальных меньшинств.
Согласно перечню, в Харьковской области реформу введут в «Златопольском лицее № 5» и в «Харьковском лицее № 3».
Чтобы стать пилотными, лицеи подавали заявки, собрали согласия родителей учащихся на участие и уже тогда были отобраны комиссией при МОН.
Всего запланировано, что в пилотировании примут участие 150 лицеев.
Они одними из первых в Украине предложат учащимся выбор образовательной траектории и внедрят новые программы для обязательных и выборочных предметов и курсов. Также участие в пилоте предусматривает введение должности карьерного образовательного советника, помогающего ученикам выбирать профиль, определяться с выборочными предметами и курсами, планами и сформировать план для достижения профессиональных целей. Каждое заведение получит финансирование внутри субвенции НУШ на оснащение учебных кабинетов и лабораторий», – прокомментировали в МОН.
С 1 сентября 2025 г. начался первый этап пилотирования реформы старшей школы. 30 лицеев из 19 областей внедряют модель выбора учащимися профилей и предметов. С 1 сентября 2026 года начнется второй этап пилотирования, предусматривающий участие большего количества учебных заведений.
Напомним, к внедрению глобальной реформы старшей школы и переходу на двенадцатилетнее обучение с 2027 года активно готовятся в Украине. Об основных положениях реформы и ее целесообразности МГ «Объектив» поговорила с экспертом швейцарско-украинского проекта DECIDE Яной Брусенцовой.
