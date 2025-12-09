Школьная революция приближается: что нужно знать харьковчанам (интервью)

К внедрению глобальной реформы старшей школы и переходу на двенадцатилетнее обучение с 2027 года активно готовятся в Украине. Об основных положениях реформы и ее целесообразности МГ «Объектив» поговорила с экспертом швейцарско-украинского проекта DECIDE Яной Брусенцовой.

— Яна, здравствуйте! Спасибо, что согласились на встречу. Министерство образования сейчас обсуждает совместно с проектом DECIDE реформу старшей школы в громадах. И в Харьковской области была встреча. Можете назвать основные положения этой реформы?

— Здравствуйте, большое спасибо за то, что мы можем с вами поговорить о реформе. Мы подошли к очередному этапу, потому что фактически реформа среднего профильного образования – это большая часть общей реформы «Новая украинская школа». Мы начали в 2016 году, сейчас как раз подошли к среднему профильному образованию. В чем она заключается? Что с 2027 года мы должны для себя понять, а территориальные громады должны определиться с тем, будут ли у них вообще функционировать академические лицеи. Ну и сформировать соответствующую сеть учреждений общего среднего образования.

— А можно сразу уточнить, что значит, что они должны определиться? То есть это добровольно они могут принять решение или создавать, или не создавать?

— Лицеи должны обеспечивать получение профильного среднего образования — 10, 11, 12 классы. Учредители, которыми у нас являются сельские, поселковые, городские советы, это их абсолютное право принять решение о том, какое учреждение у них будет иметь тип «лицей» и обеспечивать такое образование. Полное общее среднее образование состоит из трех уровней: начальное, базовое среднее и среднее профильное образование. Очень много возникает вопросов, могут ли лицеи обеспечивать получение начального и базового среднего образования. Что касается закона «О полном общем среднем образовании», это статья 32, она позволяет это осуществлять, но в определенных случаях. Случаи, по состоянию на сегодня, будет определять учредитель.

<br />

— Основной тезис, что ученики в старших классах смогут выбирать.

— В чем заключается отличие от того, что мы имели до сегодняшнего дня? Помним, что много лет у нас ученики учились в 10-11 классах, изучали множество предметов. И именно на это нацелена реформа на сегодняшний день, которая будет введена с 2027 года. Чтобы каждый ученик, переходя в 10 класс, мог сориентироваться, какой для себя выбрать профиль. Это языково-литературный, социально-гуманитарный кластеры и STEM. Поэтому учебные заведения также до 2027 года должны определиться, какие будут внедрять у себя лицеи, какие профили в них будут созданы. Это такое основное отличие и заключается также в том, что выбирая тот или иной профиль, я буду иметь меньше предметов, которым буду уделять внимание, чем сегодня это делают ученики. Акцентировать на тех предметах, которые мне потом понадобятся, когда я буду поступать в то или иное высшее учебное заведение и получать высшее образование.

— И на год больше дети будут учиться, верно?

— На год больше. Почему на год больше? Потому что фактически предусматриваются два цикла, когда мы говорим о профильном среднем образовании. Это адаптационный цикл и следующий. Адаптационный – это когда в 10 класс ребенок поступает по тому или иному профилю. Он для себя может определиться, нравится ли ему этот профиль, действительно ли он правильно его выбрал. Если он для себя понимает в течение этого адаптационного периода, что это не его профиль, он может его изменить.

— То есть в 10 классе он может выбрать не только другой академический лицей, но и профессиональное учебное заведение?

— На сегодняшний день предполагается, что профессиональный колледж он также сможет выбрать.

— Эту модель же не придумывали специально для Украины? В каких странах она действует?

— Украина, прежде чем это вводить, изучала опыт как минимум 38 европейских стран. Двенадцатилетнее обучение во многих европейских странах: Финляндия, Польша. Когда мы говорим о профессиональных колледжах, это также опыт Швейцарии. Поэтому мы максимально взяли опыт многих стран для того, чтобы сформировать, построить собственную образовательную систему.

— А то, что в старших классах выбирают профиль, мы видели в американских фильмах.

— Фактически это почти то же самое. Профиль предполагает, что у меня есть обязательные предметы, которые будут изучать абсолютно по всем профилям. И будут углубленные, которые изучаются в рамках того или иного профиля.

«Я считаю, что это уже необратимый процесс»

— Положения реформы, те, что есть, которые определены, они и будут? И уже определено, что она начнет действовать с 2027 года? Или еще что-то может произойти, возможно, во время обсуждений что-то выяснится, что ее не введут? Или это уже точно: мы идем по этому курсу с «Новой украинской школой» и в 2027 году будет уже двенадцатилетка?

— Если учитывать, что мы начали с первых классов, с начальной школы внедрять, и у нас, как мы их называем в экспертной среде «НУШовцы», уже есть, они должны продолжать учиться по этой реформе, которую начали с 2018 года. Поэтому я считаю, что это уже необратимый процесс. На сегодняшний день уже в процессе разработки положение о лицеях и вынесено на обсуждение Министерством образования. Поэтому все могут присоединиться к 9 декабря также, предоставить свои предложения к этому проекту положения.

— Предложения еще могут вноситься?

— Конечно.

— Но реформа уже необратима?

— Я считаю, что нет, об этом мы всегда говорим.

— То есть двенадцатилетнее обучение будет у тех детей, которые пошли в школу с 1 сентября 2018 года?

— Да.

— В 2027 году, если я правильно понимаю, реформа только должна начаться. И продлится она до 2033 года. А каковы основные этапы?

— В 2027 году мы получим первые 10-е классы, которые как раз попадают в реформу профильного среднего образования. И в 2030 году у нас будут первые выпускники НУШ.

— А в 2033 году что должно произойти?

— Моделируем ситуацию. В 2030 году мы получили первых выпускников НУШ. Конечно, у нас будут определенные результаты, мы увидим, что удалось, а что нет. Более того, это может привести к каким-то корректировкам в законодательстве. В том числе, возможно, произойдут очередные трансформации учебных заведений. Возможно, какие-то наши гимназии снова станут лицеями, потому что увидят, что у них есть возможности. Какие-то лицеи могут стать гимназиями. Пройдет перепрофилирование.

— Очень прошу вас разъяснить именно об этой сети образовательных учреждений, потому что не очень понятно. Гимназии, лицеи…

— Возьмем Харьков. В Харькове существует множество учебных заведений. На сегодняшний день у нас есть типы «гимназия», «лицей», а, возможно, кое-где и начальные. Хотя, честно говоря, такие практики встречались редко. То есть три типа учебных заведений. Начальная школа обеспечивает только первый уровень образования. Второй уровень – это как раз гимназический, среднее базовое образование. Там обеспечивается либо только базовое среднее образование, либо начальное также. И есть у нас еще лицеи, где обеспечивается, как правило, три уровня образования: начальное, базовое среднее и профильное среднее. Когда мы говорим о «правильных» лицеях, предполагается, что лицей должен обеспечивать только получение профильного среднего образования. То есть 10, 11, 12 классы. Это было бы, наверное, в идеальном варианте. Это закладывалось в самом начале. Действительно, в законе «О полном общем среднем образовании» предусмотрено, что лицеи должны быть отдельными юридическими лицами, отделенными от начальной и базовой средней школы. Но предусмотрены исключения, которые может применить для себя учредитель. Поэтому у нас могут быть в идеальном варианте просто лицеи, могут быть лицеи, которые обеспечат три уровня образования, один уровень или два уровня образования. Все зависит от решения учредителя.

— Получается, что если ученики посещали лицей с 1 класса по 11, теперь будут посещать его с 1 по 12, только в старших классах будут выбирать для себя…

— Профиль. И опять же, если я ввожу у себя профили, у меня обязательно будет происходить разделение на группы. Увеличивается необходимость в количестве кабинетов. И здесь уже для многих возникает вопрос, сможет ли учебное заведение обеспечить это.

— А вы изучали уже этот вопрос, наверное, с громадами. Вот в Харькове, в Харьковской области лицеи будут принимать решение все же отделять старшие классы и отдавать младшую и среднюю школу другим заведениям, брать только старшеклассников?

— Здесь нужно различать ситуацию в крупных городах и в территориальных громадах среднего уровня. Давайте с территориальными громадами Харьковской области. Тем более мы учитываем военное положение и состояние помещений в Харьковской области. В том числе кое-где просто физически нет возможности, куда бы можно было перенести начальную школу. Мы знаем ситуацию в Харьковской области. Такая ситуация во многих территориальных громадах других областей, потому что мы плодотворно с ними сотрудничаем. Когда мы говорим о Харькове, действительно, у них возможностей больше. Фактически они могут разграничить и создать у себя отдельно, как юридические лица, начальную школу, отдельно могут сделать лицеи, которые будут обеспечены для получения только профильного среднего образования, и отдельно могут создать гимназии. Подходы опять же по состоянию на сегодняшний день.

— В одном здании?

— Могут быть в отдельных. Это решение будет приниматься учредителем.

— Что вы имеете в виду — «учредителем», если это коммунальное учреждение?

— Местный совет принимает решение. У нас это будет Харьковский городской совет. Примет решение. Я просто не имею прямого отношения к тем проектам решений, которые разрабатываются Харьковским городским советом, мы сотрудничаем с сельскими и поселковыми территориальными громадами. И имея опыт общения именно с ними, только сейчас начался активный процесс формирования этой сети. То есть формируются проекты решений, формируются кое-где даже сети учебных заведений, они их выносят на общественное обсуждение. Поэтому мы до конца пока не видим общую картинку, что у кого получится.

— Вот я смотрела на карте реформы, и там в громадах Харьковской области уже обозначены лицеи, как они их видят, что это будет академический лицей. А именно в пределах города Харькова только профессиональные учреждения. А лицеев еще нет.

— Потому что пока это в процессе. И Харьков здесь как раз имеет бонусы в каком-то смысле, как город. Потому что в законе «О полном общем среднем образовании» есть требование. Статья 32: прежде чем я должен принять решение о перепрофилировании учебного заведения, я имею в виду сельскую местность, я обязательно должен провести общественные обсуждения относительно такого перепрофилирования, которые должны длиться не менее одного года. Такое требование предъявляется как раз к учредителям заведений, которые размещаются в сельской местности. Город Харьков может, если захочет, такие общественные обсуждения провести и за 15 календарных дней до принятия решения о перепрофилировании.

— Но все равно должен их провести?

— Закон не выдвигает прямого требования провести такие общественные обсуждения, но в рамках, например, нашего проекта мы советуем это делать, потому что когда мы говорим о перепрофилировании учебного заведения, например, у меня был лицей, который обеспечивал три уровня образования, я хочу его перепрофилировать в гимназию, у меня будет там два уровня образования, начальная школа и базовая средняя. Суды довольно часто трактуют это как нарушение конституционных прав. Поэтому советуем с этой точки зрения проводить общественные обсуждения и в отношении учебных заведений, которые размещаются в городах, потому что есть не единичные случаи, когда подаются исковые заявления родителями. Ставят вопрос о том, что были нарушены их конституционные права.

— Какой конечный срок, когда должны определить сеть академических лицеев?

— Мы всегда советуем сделать это до июня 2027 года. Почему? Учебные заведения в июне должны уже понять, какие дети в них будут переведены, в тот же 10 класс, какие будут отчислены, зачислены. Всю общую картину они должны сформировать окончательно для себя в июне 2027 года.

«Многие родители, к сожалению, не понимают, что происходит»

— В спешке это может быть стрессово. И для родителей, и для детей.

— В спешке это не будет стрессово. В чем мы себе цель и ставим, сейчас максимально ориентировать учредителей, отделы образования в территориальных громадах, чтобы они уже сегодня разрабатывали проекты решений о сети, о перепрофилировании, кое-где даже о реорганизации и ликвидации учебных заведений. И начинали проводить общественные обсуждения, информационно-разъяснительную работу для населения, для родителей и учеников, чтобы у них был этот период времени. У них будет полтора-два года еще сориентироваться для того, какие они потом должны предпринимать действия. Потому что многие родители, к сожалению, не понимают, что происходит. Возможно, возникнет такая ситуация, что учебное заведение, расположенное в сельской местности, станет гимназией, и тогда я действительно должен для себя сориентироваться, в какой затем лицей или колледж я буду дальше отдавать ребенка для продолжения обучения и получения полного общего среднего образования.

— Но это должно быть где-то также поблизости, будет территориальный принцип также.

— Как правило, соблюдаются 30 км. Чтобы мне было удобно добираться до учебного заведения. Преимущественно такие расстояния соблюдаются.

— И подвоз также предусмотрен реформой?

— Да, подвоз обязателен. В законе предусматривается, что именно основатель учреждения, в котором будет учиться ребенок из другого населенного пункта, должен обеспечить подвоз такого ребенка.

«Когда говорят о том, что закрываются школы, это очень часто не соответствует действительности»

— Новая сеть как будет отличаться от той, что есть сейчас? То есть количество учреждений, как вы видите, оно сократится или наоборот увеличится?

— Не обязательно оно сократится, как показывает практика общения. Знаете, когда говорят о том, что закрываются школы, это очень часто не соответствует действительности. Почему? Потому что фактически осуществляется не закрытие учебных заведений, а, давайте так, простым языком, мы меняем их тип. Был лицей – стала гимназия, была гимназия – стала начальная школа. И здесь учредители часто проводят большую аналитическую работу и подкрепляют такие свои решения соответствующими документами. То есть уменьшилось количество учеников у меня базового, среднего образования, это, скорее всего, потом станет основанием для того, чтобы гимназия стала у меня начальной школой. Или, например, мы понимаем, что в будущем лицей не сможет обеспечить соблюдение законодательства о профилях. Скорее всего, учредитель примет решение о перепрофилировании лицея в гимназию.

— Непросто это все. Должно быть много вопросов. И у педагогов также должно быть много.

— Мы плодотворно работаем, наверное, год с территориальными громадами. У многих есть понимание. Единственное, что действительно вызывает опасения, это то, что Харьковская, Николаевская, Одесская области не понимают, что будет даже через год. В области в большинстве на сегодняшний день преобладает дистанционная форма обучения, потому что, к сожалению, либо учебные заведения уничтожены, либо они очень повреждены, либо пока не имеют укрытий и только находятся в процессе их строительства.

«Вопрос не целесообразности, а вопрос в том, что она уже была начата»

— Вот я нашла статистику. Сейчас в Харьковской области обучается более 194 тысяч учеников, из них в смешанной форме 37 тысяч. То есть получается, что большинство за компьютерами. То есть целесообразна ли сейчас эта реформа для таких прифронтовых областей?

— Вопрос не целесообразности, а вопрос в том, что она уже была начата. И если мы говорим о НУШ, они уже движутся по совершенно другим государственным стандартам. То есть государственный стандарт начального образования был принят еще в 2018 году, затем был принят государственный стандарт базового среднего образования, в 2024 году уже был принят государственный стандарт среднего профильного образования. Соответственно, все эти стандарты между собой взаимосвязаны. И когда мы говорим об обучении именно по НУШ (Новая украинская школа), мы понимаем, что все подходы должны быть между собой синхронизированы.

— То есть это уже локомотив, который не остановить?

— Ну, считайте. У нас уже ученики НУШ учатся в 8 классе. Поэтому они должны и дальше двигаться по реформе НУШ.

— Как вообще в рамках этой реформы, все учебные заведения — это начальная школа, средние гимназии и академические лицеи — они должны иметь укрытия?

— Если мы говорим о реформе профильного среднего образования, то обязательным условием также является наличие укрытия.

<br />

— У нас пока их не так много. До конца года будет всего десять подземных школ. Как быть? Когда у нас первоклассников пытаются обучать в первую очередь в подземных помещениях.

— Пока на данный момент это так и происходит. Часто территориальные громады, кстати, спрашивают. Также области, которые страдают, в том числе очень сильно. Будет ли предусмотрена дистанционная форма обучения, даже когда мы говорим о профильном среднем образовании? Ну, давайте так, не исключено. И даже сегодня у нас есть пилоты, чтобы попробовать образовательные программы, если мы можем как раз применять только дистанционную форму обучения.

— В Харьковской области уже отобран какой-то пилотный лицей?

— Один отобран, боюсь ошибиться, какой, поэтому не буду называть. Но да.

— По поводу зданий хотела спросить. В рамках реформы оце все здания гимназий и лицеев, их хватит? Запланировано ли какое-то новое строительство? Или наоборот, возможно, какие-то останутся в простое здании? Ну, это если мы говорим о перспективе возвращения к очному обучению.

— Говорить о перспективах очень сложно. Многие учреждения, особенно в таких областях, как наша, уничтожены или повреждены. Очень часто задают вопрос, будут ли они восстанавливаться. Ответа пока нет ни у кого, пока у нас продолжается военное положение. Поэтому еще раз подчеркиваю, что территориальные громады понимают это положение вещей, и пока, когда мы говорим, каким образом они будут продолжать обучение, делают акцент на дистанционной форме.

— А что с педагогами, работниками образования? У них есть какие-то опасения, переживания, что они могут из-за этой реформы потерять работу, например, если их учреждение изменит формат, что им придется переходить либо в другое, либо как-то приспосабливаться по-другому к этому?

— Может возникнуть ситуация, когда какая-то часть педагогического состава будет вынуждена, возможно, вместе с учениками подвозиться к другим учебным заведениям.

— Вы имеете в виду громады области, верно?

— Громады области. Если говорить о заведениях Харькова, мы же не видим, что там останется. Скорее всего, если будут меняться типы учебных заведений, возможно, педагогам придется сменить учебные заведения. Условно говоря, если лицей станет гимназией, педагог увидит, что он действительно может преподавать дальше в лицее, он может просто перевестись потом в этот лицей. Это предусмотрено Кодексом законов о труде Украины. Поэтому здесь также могут происходить изменения в трудовых отношениях.

— Мне кажется, что для многих это также может быть тревожно. Если они там работали десятки лет, а потом нужно будет менять все.

— Это вопрос больше зоны комфорта, к сожалению.

— Но так будет.

— Скорее всего, будет.

— Сколько академических лицеев должно быть создано в Харькове и области?

— На сегодняшний день в Харьковской области у нас утверждена сеть решением Харьковского областного совета, сеть именно лицеев по всей Харьковской области. Их 215 на сегодняшний день. Считаем, что именно учредители — сельские, поселковые, городские советы, будут оперировать именно этой сетью и принимать с учетом этой сети у себя соответствующие решения.

— То есть это было предложение от областного совета?

— Да. Потому что это предусмотрено, опять же, законом «О полном общем среднем образовании». Положена такая обязанность на областные советы, для того, чтобы они сформировали сеть лицеев, как это предусмотрено в пределах области.

— Вот в Харькове запланировали 132 заведения, да?

— В самом Харькове.

— Если можно, еще профилей коснуться в академических лицеях. Вы назвали STEM, языково-литературный и социально-гуманитарный. Они должны быть во всех лицеях одинаковые, эти направления?

— Закон «О полном общем среднем образовании» не требует, чтобы я обеспечивал профили в пределах трех кластеров. Это во-первых. Во-вторых, может появиться новое законодательство, которое, возможно, это предусмотрит. Если мы говорим о профилях, то окончательное решение принимает руководитель учебного заведения, опираясь на несколько составляющих. Материально-техническая база, педагогический коллектив, то есть если мне нужно углубленное изучение физики, химии, биологии и других предметов, конечно, у меня должен быть педагогический состав. Либо свой собственный, либо искать и предлагать у себя работу для таких педагогов в том числе. Это должны быть предпочтения учеников. Они должны выбрать эти предметы для того, чтобы я сформировала эти профили для таких учеников.

— То есть какой-то профиль может быть невостребованным в пределах одного лицея?

— Фактически может.

— Может ли даже два быть невостребованными?

— Может и два невостребованных. Идеальный вариант, должны были бы предложить три профиля в пределах как раз трех кластеров. Это для того, чтобы максимально охватить возможные предпочтения всех абсолютно учеников. Директора учебных заведений уже сегодня активно работают с учениками 8, 7 классов даже. И путем анкетирования и родителей, и учеников изучают эти запросы, предпочтения для того, чтобы сориентироваться уже окончательно, сформировать эти профили.

— Может ли случиться так, что языково-литературный и STEM будут вообще невостребованными, а все пойдут на гуманитарку? Гуманитарный кластер, какие предметы входят туда?

— Если говорить на сегодняшний день, то действительно преобладает, когда мы с территориальными громадами сотрудничаем, языково-литературный, потому что он является фактически самым простым, он не требует такой уж сложной материально-технической базы, затратной для того, чтобы их внедрять. Это изучение иностранного языка, украинский язык, украинская литература, многое другое.

— Мы часто общались с айтишниками, и при каждой встрече они подчеркивали, что STEM-образование — это такая база, что оно должно быть не как направление, которое ты выбираешь в старшей школе, а что оно должно быть с самого начала.

— Это было бы правильно, и наш проект также, когда мы общаемся, пытаемся нацелить на это основателей, чтобы они все же попытались рассмотреть эти возможности, варианты внедрения всех трех кластеров. Чтобы у вас не происходило такого, что чьи-то предпочтения вы учли, а какие-то дети, которые действительно хотели бы выбрать IT или что-то еще, не будут иметь возможности выбора. Такое может случиться. В такой ситуации такому ученику придется искать себе другое учебное заведение, которое находится рядом.

«Конечно, STEM у нас проседает довольно сильно»

— А сейчас STEM внедряется еще в средних классах? Я имею в виду, что STEM будет как направление, как кластер с 10 класса, а до этого предметы какие изучают?

— Информатика изучается, другие предметы абсолютно изучаются. Это будет углубленное изучение в рамках профиля. У меня будет больше учебных предметов и часов, которые закладываются именно в этот кластер «STEM». Конечно, STEM у нас проседает довольно сильно. Но здесь нужно учитывать объективные все обстоятельства, в том числе и кадровый потенциал. Потому что элементарно просто нет педагогического состава для этого. Как бы это ни странно звучало.

— И как решать этот вопрос?

— Искать пути и мотивировать для того, чтобы у нас появлялись преподаватели именно по этим направлениям.

— Ну это нужно сейчас тогда с вузов начинать.

— Я вам скажу также. Такие ответственные являются территориальные громады, которые сейчас ищут в том числе таких педагогов, которые могли бы преподавать эти предметы.

— Ученик, который заканчивает 9 класс, у него есть выбор: либо идти в академический лицей, либо в профессиональный колледж. Вы можете разъяснить, что будет происходить в рамках реформы с профессиональными колледжами? Что-то будет меняться? Потому что в Харькове они на карте есть. То есть те, что были, те и остаются.

— В этом году был принят закон о профессиональном образовании, который предусматривает другие подходы к функционированию и организации образования, в том числе в профессиональных колледжах. Мы только начинаем этот процесс. Но если говорить о Министерстве образования и науки, они также этот вопрос постоянно максимально внедряют и нужно будет наблюдать, как будет двигаться реформа именно в этом направлении, то есть развития профессиональных колледжей. Фактически мы будем иметь ситуацию ближе к 2027 году, когда уже будем иметь условную сеть и видение академических лицеев и профессиональных колледжей.

— Профессиональные колледжи не отмирают?

— Именно с целью их реанимировать был принят этот закон, в том числе.

— А каким образом реформа повысит интерес к профессиональным колледжам?

— Ну, давайте так, пока только разрабатываются все эти методы для того, чтобы дальше двигать развитие профессиональных колледжей.

— А вот какова цель? То есть, чтобы дети обучались каким профессиям? Чего мы хотим?

— Когда мы говорим о колледжах, больше ориентируются все же только на рынок труда и на потребности работодателей. И, насколько я знаю, максимально стараются сейчас сотрудничать с работодателем, чтобы формировать перечень профессий, которые будут соответствовать их потребностям и требованиям.

— Будут ли отвечать этому запросу уже существующие колледжи?

— Я думаю, там также будет происходить определенная трансформация.

«Основное, с чем сталкиваются должностные лица, это сопротивление со стороны родителей»

— Вообще хотела спросить, во время общественных обсуждений педагоги или другие участники, возможно чиновники, должностные лица, какие проблемные вопросы они сейчас видят, которые еще нужно решить, о которых они заявляют?

— По опыту общения с представителями территориальных громад, основное, с чем сталкиваются должностные лица, это сопротивление со стороны родителей. Потому что не все родители готовы к тому, что, например, у них был лицей, и, например, этот лицей станет гимназией. Была гимназия, а останется начальная школа именно в пределах конкретного села. Здесь сопротивление есть, потому что всем удобно, когда ребенок ходит несколько метров до учебного заведения. Тем более много нареканий, что во многих территориальных громадах состояние дорог не позволяет обеспечивать подвоз учеников. С этим, да, сталкиваются. Не хватает школьных автобусов. Если говорить о должностных лицах, то они находятся в ситуации, когда должны принять взвешенное решение, которое учтет и желания жителей территориальной громады, и возможности учредителей, содержать такие учебные заведения полноценно, учитывая, что у нас сложная демографическая ситуация. Часто просто элементарно для того, чтобы оставить у себя функционирование лицея в населенном пункте, у меня не хватает учеников на 10, 11, 12 классы.

— Одна из целей реформы – это улучшить качество образования именно в сельской местности, верно?

— За счет того, что мы максимально уходим от той ситуации, когда у нас один преподаватель мог преподавать несколько предметов, довольно часто даже не связанных между собой.

«Подходы к сдаче НМТ в 2026-м кардинально менять не будут»

— Предусматривает ли реформа изменения в национальном предметном тестировании? Или, возможно, как-то его затрагивает? На что нам жаловались — выпускники, провалившие один из предметов национального мультипредметного теста, теряют возможность в Украине поступить в высшее учебное заведение. И говорят, что это проблема, потому что те дети, которые не поступают в вуз, уезжают за границу, и там их принимают с распростертыми объятиями. Или этот вопрос как-то пытаются урегулировать путем внедрения этой реформы?

— Насколько я понимаю, подходы к сдаче НМТ кардинально менять не будут. Я говорю о 2026-м. Что будет происходить дальше, я не знаю. Поэтому, если вы говорите о том, когда будет введена непосредственно реформа профильного среднего образования, не будем исключать, что, возможно, изменят какие-то определенные подходы.

— Ну да, если в академическом лицее он выбрал гуманитарный кластер, то при тестировании ему нужно сдавать математику, а он к ней особо не готовился.

— Именно учитывая это, здесь, скорее всего, подходы будут меняться, но это будет уже ближе к 2030 году.

— Для кого реформа? Будут ли дети? Многих маленьких детей вывезли за границу, или как-то также реформа видит пути их возвращения? Возможно, не конкретно реформа старшей школы, а в целом реформа «Новая украинская школа»?

— Я не думаю, что это только задача Министерства образования. Это комплексный вопрос для всех абсолютно на национальном уровне. Реформа как раз делается для тех, кто учится в учебных заведениях. Независимо от того, остаются ли они за границей. Потому что многие дети, которые остаются за границей, все равно продолжают учиться дистанционно в наших учебных заведениях. Ну и для тех, кто находится в пределах Украины, в том числе. Абсолютно для всех.

«Люди часто считают, что если лицей изменил статус на гимназию, то это закрылась школа. Это абсолютно разные понятия»

— Возможно, мы еще не обсудили что-то важное относительно этой реформы? Что бы вы хотели добавить?

— Хотела бы акцентировать внимание на том, что в обществе многие говорят о том, что закрываются учебные заведения. На практике это очень редкие случаи, когда происходит именно прекращение юридического лица — гимназии, лицея, начальной школы. Может произойти то, что у меня, например, в пределах территориальной громады было два учебных заведения. Лицей, например, и гимназия. И учредитель принимает решение, что у него останется одно учебное заведение, как юридическое лицо, лицей. А то учебное заведение, которое было гимназией, просто станет филиалом. Путем присоединения этой гимназии к лицею. Фактически у меня остаются в одном населенном пункте, в одном помещении, но статус юридического лица – будет иметь одно учебное заведение. Это может происходить на практике. Но очень многие путают и говорят о том, что фактически закрываются школы. Или происходит то же самое перепрофилирование. Люди часто считают, что если лицей изменил статус на гимназию, то это закрылась школа. Это абсолютно разные понятия, когда мы говорим о закрытии школы и о перепрофилировании школы.

— И сейчас ваша миссия – успокаивать?

— Не столько успокаивать, сколько попытаться объяснить, что закрытия не происходит. Трансформация – да. Кое-где оптимизация – да. Но не больше, не меньше.

— Большое спасибо за беседу.

— Вам тоже большое спасибо.