К концу 2025 года в каждом районе Харькова будут подземные школы — мэрия

1 сентября в Харькове заработают три новые подземные школы. Две из них — в Салтовском районе, самом большом в городе. Еще три района пока остаются без таких школ, но это ненадолго.

«Я считаю абсолютно правильным, что подземная школа должна быть в каждом районе. У нас девять административных районов. Итак, к концу 2025 года в каждом административном районе будут подземные школы. Сейчас они есть в шести районах — с теми, которые мы открываем. Потому что в Салтовском районе их будет две, так как он самый большой. И еще в трех районах пока школ нет, они будут открыты. Строительство идет полным ходом», — рассказала в интервью МГ «Объектив» директор департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко.

Она сообщила, что сейчас три новые подземные школы построены на 10-15%.

«Но там работы идут очень интенсивно», — подчеркнула она.

<br />

А на уточняющий вопрос, успеют ли, заверила: «До конца года есть установка закончить их строительство, до конца календарного года».

Подземные школы — типовые. Каждая из них должна вместить по 1000 учащихся в две смены.

На создании подземных школ в каждом районе процесс строительства не прекратится.

«Мы уже смотрим на потребности каждого района, потому что каждый район имеет свою образовательную инфраструктуру. Салтовский, Шевченковский, Киевский — это большие районы, для которых одной подземной школы недостаточно. Поэтому будем рассматривать строительство новых подземных школ. Тот же Индустриальный. Поэтому там у нас есть планы, планы серьезные, только бы были средства. Мы готовы строить и дальше», — говорит Деменко.