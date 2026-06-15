Хотел «нажиться» на военном: подозрение жителю Песочина, за что просил деньги

Правоохранители задержали 28-летнего жителя города Песочин. Следствие считает, что он обещал за деньги перевести в другую часть воина НГУ, у которого были проблемы со здоровьем. Более того, фигурант уверял, что без его помощи «возникнут серьезные трудности».

«В мае к дельцу обратился военнослужащий Нацгвардии, воевавший в зоне активных боевых действий в Харьковской области. Он имел проблемы со здоровьем и интересовался переводом в другую воинскую часть в более безопасном регионе. Мужчина предложил «помощь» в решении проблемы и заверил, что имеет влиятельные связи, благодаря чему бойца переведут в подразделение, не задействованное в проведении активных боевых действий. Стоимость «услуги» оценила в 10 тыс. долларов», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

При этом фигурант подчеркнул, что в случае отказа у воина возникнут серьезные трудности, а самостоятельный перевод будет невозможен, добавили правоохранители.

«Опасаясь ухудшения состояния здоровья и негативных последствий для себя, защитник вынужден был согласиться на выдвинутые требования. Впоследствии злоумышленник повторно потребовал предоставить неправомерную выгоду», — отметили в прокуратуре.

11 июня мужчину задержали после получения оговоренной суммы средств. Он ранее работал юрисконсультом.

Фигуранту сообщили о подозрении по факту получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 369-2 УКУ).