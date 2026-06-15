Хотів «нажитися» на військовому: підозра жителю Пісочина, за що просив гроші

Правоохоронці затримали 28-річного мешканця міста Пісочин. Слідство вважає, що він обіцяв за гроші перевести до іншої частини воїна НГУ, який мав проблеми зі здоров’ям. Щобільше, фігурант запевняв, що без його допомоги «виникнуть серйозні труднощі».

«У травні до ділка звернувся військовослужбовець Нацгвардії, який воював у зоні активних бойових дій на Харківщині. Він мав проблеми зі здоров’ям і цікавився переведенням до іншої військової частини у безпечнішому регіоні. Чоловік запропонував «допомогу» у вирішенні проблеми та запевнив, що має впливові зв’язки, завдяки чому бійця переведуть до підрозділу, який не задіяний у проведенні активних бойових дій. Вартість «послуги» оцінив у 10 тис. доларів», – повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

При цьому фігурант наголосив, що у разі відмови у воїна виникнуть серйозні труднощі, а самостійне переведення буде неможливим, додали правоохоронці.

«Побоюючись погіршення стану здоров’я та негативних наслідків для себе, захисник був змушений погодитися на висунуті вимоги. Згодом зловмисник повторно висунув вимогу надати неправомірну вигоду», – зазначили в прокуратурі.

11 червня чоловіка затримали після отримання обумовленої суми коштів. Зазначається, що він раніше працював юрисконсультом.

Фігуранту повідомили про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 369-2 ККУ).