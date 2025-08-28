До кінця 2025 року в кожному районі Харкова будуть підземні школи – мерія
1 вересня у Харкові запрацюють три нові підземні школи. Дві з них – у Салтівському районі, найбільшому в місті. Ще три райони поки що залишаються без таких шкіл, але це ненадовго.
“Я вважаю це абсолютно правильним, що підземна школа повинна бути в кожному районі. Ми маємо дев’ять адміністративних районів. Отже, на кінець 2025 року в кожному адміністративному районі будуть підземні школи. Наразі вони є в шести районах – з цими, що ми відкриваємо. Тому що в Салтівському районі їх буде дві, бо він найбільший. І ще у трьох районах наразі шкіл немає, вони будуть відкриті. Будівництво триває повним ходом”, – розповіла в інтерв’ю МГ “Об’єктив” директорка департаменту освіти Харківської міськради Ольга Деменко.
Вона повідомила, що зараз три нові підземні школи збудовані на 10-15%.
“Але там роботи йдуть дуже інтенсивно”, – наголосила вона.
А на уточнювальне запитання, чи встигнуть, запевнила: “До кінця року є установка закінчити їхнє будівництво, до кінця календарного року”.
Підземні школи – типові. Кожна з них має вмістити по 1000 учнів у дві зміни.
На створенні підземних шкіл у кожному районі процес будівництва не припиниться.
“Ми вже дивимось на потреби кожного району, бо кожен район має свою освітню інфраструктуру. Салтівський, Шевченківський, Київський – це великі райони, для яких однієї підземної школи недостатньо. Тому будемо розглядати будівництво нових підземних шкіл. Той же Індустріальний. Тому там у нас є плани, плани серйозні, аби лише були кошти. Ми готові будувати й далі”, – говорить Деменко.
