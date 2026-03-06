Live

Підземний дитсадок за 132 млн для 13 дітей хочуть будувати на Харківщині – ХАЦ

Суспільство 12:09   06.03.2026
Оксана Горун
Підземний дитсадок за 132 млн для 13 дітей хочуть будувати на Харківщині – ХАЦ

Харківський антикорупційний центр (ХАЦ) з’ясував, скільки дошкільнят живе в селищі Старий Салтів, де збираються збудувати підземний дитсадок.

ХАЦ зробив запит, щоб дізнатися, скільки дітей дошкільного віку проживає у Старому Салтові станом на лютий 2026 рік. Офіційно: в селищі, де планують побудувати підземний садочок, живуть 13-ро дошкільнят! Коментарі тут зайві“, – вважають харківські антикорупціонери.

Вони навели факти, які відомі про заплановане будівництво:

  •  Підземний дитячий садок.
  •  Селище Старий Салтів.
  •  18 км від кордону із РФ.
  • 132 млн залучених коштів.
  • Договір укладено.

І зізналися: “Як не розуміли, так і продовжуємо не розуміти, чим керується Харківська ОВА при визначенні об’єктів, які треба побудувати за кошти Європейського союзу”.

Читайте також: Ще одне укриття для школярів збудують у Харкові: визначились із районом

Раніше в інтерв’ю МГ “Об’єктив”, говорячи про підземні школи, начальник ХОВА Олег Синєгубов заявив: їх будуватимуть скрізь, де є діти, зокрема й неподалік кордону. Він також зазначив, що подібні споруди – не тільки для дітей.

“Для розуміння: що таке підземна школа? Це завжди споруда подвійного призначення. Це не лише школа. Це укриття для людей, перш за все. Це бомбосховище. У більшості випадків, де ми це будуємо, – там немає взагалі жодного бомбосховища, в принципі”, – пояснив логіку керівник ХОВА.

Автор: Оксана Горун
