Підземний дитсадок за 132 млн для 13 дітей хочуть будувати на Харківщині – ХАЦ
Харківський антикорупційний центр (ХАЦ) з’ясував, скільки дошкільнят живе в селищі Старий Салтів, де збираються збудувати підземний дитсадок.
“ХАЦ зробив запит, щоб дізнатися, скільки дітей дошкільного віку проживає у Старому Салтові станом на лютий 2026 рік. Офіційно: в селищі, де планують побудувати підземний садочок, живуть 13-ро дошкільнят! Коментарі тут зайві“, – вважають харківські антикорупціонери.
Вони навели факти, які відомі про заплановане будівництво:
- Підземний дитячий садок.
- Селище Старий Салтів.
- 18 км від кордону із РФ.
- 132 млн залучених коштів.
- Договір укладено.
І зізналися: “Як не розуміли, так і продовжуємо не розуміти, чим керується Харківська ОВА при визначенні об’єктів, які треба побудувати за кошти Європейського союзу”.
Раніше в інтерв’ю МГ “Об’єктив”, говорячи про підземні школи, начальник ХОВА Олег Синєгубов заявив: їх будуватимуть скрізь, де є діти, зокрема й неподалік кордону. Він також зазначив, що подібні споруди – не тільки для дітей.
“Для розуміння: що таке підземна школа? Це завжди споруда подвійного призначення. Це не лише школа. Це укриття для людей, перш за все. Це бомбосховище. У більшості випадків, де ми це будуємо, – там немає взагалі жодного бомбосховища, в принципі”, – пояснив логіку керівник ХОВА.
