Подземный детсад за 132 млн для 13 детей хотят строить на Харьковщине — ХАЦ

Харьковский антикоррупционный центр (ХАЦ) выяснил, сколько дошкольников живет в поселке Старый Салтов, где собираются построить подземный детсад.

«ХАЦ сделал запрос, сколько детей дошкольного возраста проживает в Старом Салтове по состоянию на февраль 2026 года. Официально: в поселке, где планируют построить подземный садик, живут 13 дошкольников! Комментарии здесь лишние», — считают харьковские антикоррупционеры.

Они привели факты, которые известны о планируемом стротельстве:

Подземный детский сад.

Поселок Старый Салтов.

18 км от границы с РФ.

132 млн привлеченных средств.

Договор заключен.

И признались: «Как не понимали, так и продолжаем не понимать, чем руководствуется Харьковская ОВА при определении объектов, которые нужно построить за счет Европейского союза».

Ранее в интервью МГ «Объектив», говоря о подземных школах, начальник ХОВА Олег Синегубов заявил: их будут строить везде, где есть дети, в том числе и неподалеку от границы. Он также отметил что подобные сооружения — не только для детей.

«Для понимания, что такое подземная школа? Это всегда постройка двойного назначения. Это не только школа. Это укрытие для людей, прежде всего. Это бомбоубежище. В большинстве случаев, где мы это строим, – там нет вообще ни одного бомбоубежища, в принципе», — пояснил логику руководитель ХОВА.