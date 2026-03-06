Подземный детсад за 132 млн для 13 детей хотят строить на Харьковщине — ХАЦ
Харьковский антикоррупционный центр (ХАЦ) выяснил, сколько дошкольников живет в поселке Старый Салтов, где собираются построить подземный детсад.
«ХАЦ сделал запрос, сколько детей дошкольного возраста проживает в Старом Салтове по состоянию на февраль 2026 года. Официально: в поселке, где планируют построить подземный садик, живут 13 дошкольников! Комментарии здесь лишние», — считают харьковские антикоррупционеры.
Они привели факты, которые известны о планируемом стротельстве:
- Подземный детский сад.
- Поселок Старый Салтов.
- 18 км от границы с РФ.
- 132 млн привлеченных средств.
- Договор заключен.
И признались: «Как не понимали, так и продолжаем не понимать, чем руководствуется Харьковская ОВА при определении объектов, которые нужно построить за счет Европейского союза».
Ранее в интервью МГ «Объектив», говоря о подземных школах, начальник ХОВА Олег Синегубов заявил: их будут строить везде, где есть дети, в том числе и неподалеку от границы. Он также отметил что подобные сооружения — не только для детей.
«Для понимания, что такое подземная школа? Это всегда постройка двойного назначения. Это не только школа. Это укрытие для людей, прежде всего. Это бомбоубежище. В большинстве случаев, где мы это строим, – там нет вообще ни одного бомбоубежища, в принципе», — пояснил логику руководитель ХОВА.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: будівництво, детсад, новости Харькова, подземный детсад, синегубов, старый салтов, строительство, ХАЦ, хова;
- • Дата публикации материала: 6 марта 2026 в 12:09;