«Есть предварительные договоренности» — Терехов о деньгах на подземный детсад

Первый подземный детский сад Харькова, тендер на строительство которого уже объявлен, может получить софинансирование от государства. О предварительных договоренностях с Министерством образования сообщил журналистам на брифинге мэр Игорь Терехов.

«Есть предварительные договоренности с Министерством образования, что они будут софинансировать проект. Но будет ли это или нет… Несмотря ни на что, мы будем делать так, чтобы построить подземный садик, для нас это очень важно. Да, я прекрасно понимаю, что он не даст возможности всем дошкольникам ходить в детский сад, но это первый шаг. Когда мы построили первую подземную школу в Украине, к этому тоже скептически относились. Но вы видите, что сегодня это используют все прифронтовые города, в которых есть возможности», — отметил Терехов.

Напомним, ранее Терехов сообщал, что строительство подземного детского сада с нуля обойдется вдвое дороже строительства подземной школы. Городской голова также неоднократно заявлял, что реализовать проект без дополнительной финансовой помощи Харьков не сможет.