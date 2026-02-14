Live

За 18 км от границы планируют построить подземный детсад на Харьковщине – ХАЦ

Общество 11:23   14.02.2026
Виктория Яковенко
За 18 км от границы планируют построить подземный детсад на Харьковщине – ХАЦ Фото: ХАЦ

В Старом Салтове готовятся строить подземный детсад, сообщает ОО «Харьковский антикоррупционный центр».

«Стоит 135,4 млн грн, тендер выиграло ООО «Слобожанская строительная компания «Саргон», — рассказали аналитики со ссылкой на систему «ProZorro».

Отмечается, что речь идет о создании противорадиационного укрытия на базе ясли-сада «Барвинок-100» в Старом Салтове, который находится за 18 км от границы.

«На эти торги также приходил «Жилстрой-3», но его предложение было дороже, 136 млн грн. В результате аукциона ожидаемую цену строительства удалось снизить на 1,8 млн грн. Работы должны быть завершены до 25 декабря 2026 года», — уточнил ХАЦ.

Аналитики добавляют: детсад хотят строить за средства ЕС, по программе Ukraine Facility. Подрядчик получит аванс 30% по договору.

«ООО «Слобожанская строительная компания «Саргон» – это та же компания, которая отстраивала Старосалтовский лицей за 205 миллионов гривен, причем без подземного корпуса. Строительные работы еще не завершили окончательно, как туда в апреле 2025 попал табун российских «Шахедов», — напоминает ХАЦ.

Напомним, ранее начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов ответил на многочисленные вопросы и сомнения в соцсетях относительно того, следует ли проводить строительство и восстановление на прифронтовых территориях, в частности – в Харькове и области. «Конечно, актуально. Потому что люди здесь, на месте, говорят, что актуально. Мы хотим жить здесь, на прифронтовых территориях, в таких условиях. Пожалуйста, обеспечите нам это: и жилье, и больницы, и предоставление современной медицинской помощи, и, конечно, безопасные образовательные пространства, потому что только они могут сейчас обеспечить офлайн или смешанную форму обучения для наших с вами детей», — говорил Синегубов.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Что подарили нацгвардейцы Харькову ко Дню влюбленных (видео)
Что подарили нацгвардейцы Харькову ко Дню влюбленных (видео)
14.02.2026, 12:01
Новости Харькова — главное за 14 февраля: подарок от НГУ, регион подтапливает
Новости Харькова — главное за 14 февраля: подарок от НГУ, регион подтапливает
14.02.2026, 18:01
В Харькове запустили 5G: где поймать, первыми связь протестировали молодожены
В Харькове запустили 5G: где поймать, первыми связь протестировали молодожены
14.02.2026, 15:20
Сегодня 14 февраля 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 14 февраля 2026: какой праздник и день в истории
14.02.2026, 06:00
Резкое потепление, тает снег: Харьковщину подтапливает, помогают спасатели 📷
Резкое потепление, тает снег: Харьковщину подтапливает, помогают спасатели 📷
14.02.2026, 15:54
Армия РФ осталась без связи, ЧС в энергетике Харьковщины – обзор фронта
Армия РФ осталась без связи, ЧС в энергетике Харьковщины – обзор фронта
14.02.2026, 19:01

Новости по теме:

13.02.2026
Первый подземный детсад Харькова: сколько могут переплатить, посчитал ХАЦ
03.12.2025
«Есть предварительные договоренности» — Терехов о деньгах на подземный детсад
02.12.2025
Где в Харькове построят первый подземный детсад, ХГС объявил тендер – ХАЦ
12.11.2025
Синегубов рассказал, сколько будет стоить первый в Украине подземный детсад 📹
12.11.2025
Планы по строительству подземных детсадов на Харьковщине озвучил Синегубов 📹


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «За 18 км от границы планируют построить подземный детсад на Харьковщине – ХАЦ», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 14 февраля 2026 в 11:23;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Старом Салтове готовятся строить подземный детсад, сообщает ОО «Харьковский антикоррупционный центр».".