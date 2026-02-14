За 18 км от границы планируют построить подземный детсад на Харьковщине – ХАЦ

В Старом Салтове готовятся строить подземный детсад, сообщает ОО «Харьковский антикоррупционный центр».

«Стоит 135,4 млн грн, тендер выиграло ООО «Слобожанская строительная компания «Саргон», — рассказали аналитики со ссылкой на систему «ProZorro».

Отмечается, что речь идет о создании противорадиационного укрытия на базе ясли-сада «Барвинок-100» в Старом Салтове, который находится за 18 км от границы.

«На эти торги также приходил «Жилстрой-3», но его предложение было дороже, 136 млн грн. В результате аукциона ожидаемую цену строительства удалось снизить на 1,8 млн грн. Работы должны быть завершены до 25 декабря 2026 года», — уточнил ХАЦ.

Аналитики добавляют: детсад хотят строить за средства ЕС, по программе Ukraine Facility. Подрядчик получит аванс 30% по договору.

«ООО «Слобожанская строительная компания «Саргон» – это та же компания, которая отстраивала Старосалтовский лицей за 205 миллионов гривен, причем без подземного корпуса. Строительные работы еще не завершили окончательно, как туда в апреле 2025 попал табун российских «Шахедов», — напоминает ХАЦ.

Напомним, ранее начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов ответил на многочисленные вопросы и сомнения в соцсетях относительно того, следует ли проводить строительство и восстановление на прифронтовых территориях, в частности – в Харькове и области. «Конечно, актуально. Потому что люди здесь, на месте, говорят, что актуально. Мы хотим жить здесь, на прифронтовых территориях, в таких условиях. Пожалуйста, обеспечите нам это: и жилье, и больницы, и предоставление современной медицинской помощи, и, конечно, безопасные образовательные пространства, потому что только они могут сейчас обеспечить офлайн или смешанную форму обучения для наших с вами детей», — говорил Синегубов.