«Люди, говорят, что актуально» — начальник ХОВА о строительстве вблизи фронта
Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов ответил на многочисленные вопросы и сомнения в соцсетях о том, стоит ли проводить строительство и восстановление на прифронтовых территориях, в частности — в Харькове и области.
«У нас раздаются определенные дискуссии (не с прифронтовыми, конечно, территориями) по поводу: актуально или не актуально. Что касается восстановления тех или иных направлений. Это и жилье, это и медицина, это и образование – и все остальное. Конечно, актуально. Потому что люди здесь, на месте, говорят, что актуально. Мы хотим жить здесь, на прифронтовых территориях, в таких условиях. Пожалуйста, обеспечите нам это: и жилье, и больницы, и предоставление современной медицинской помощи, и, конечно, безопасные образовательные пространства, потому что только они могут сейчас обеспечить офлайн или смешанную форму обучения для наших с вами детей», — заявил Синегубов на форуме «Устойчивость. Восстановление. Развитие: видение прифронтовых громад – 2026».
Форум прошел 5 февраля в Харькове, который после утренних «прилетов» в значительной степени обесточен. Начальник ХОВА привел примеры необходимых, с его точки зрения, проектов и программ строительства, которые реализуют в Харькове и области.
«Сейчас у нас уже одна четвертая часть школьников обеспечена безопасными образовательными пространствами. Где-то на апрель — на май это уже будет ровно половина: 100 тысяч детей из 200 тысяч будут обеспечены такими подземными школами-укрытиями, которые планируются, проектируются таким образом, чтобы они использовались как дополнительные образовательные пространства — и после завершения войны», — сказал начальник ХОВА.
Также в Харькове строят первую в Европе подземную больницу — «Ковчег».
Читайте также: Школы под землей: в Харькове учатся офлайн уже почти 40% детей (видео)
«У нас нет желания зарываться под землю, — заверил Синегубов. — Это требование безопасности, требование устойчивости. Мы должны обеспечить оказание современной медицинской помощи в любых условиях — при обстрелах и так далее. Трудное проектирование — почти год. Потому что мы столкнулись даже с тем, что нет проектных организаций, которые это делали в принципе. Они это делают впервые. Мы использовали опыт Израиля, мы использовали опыт Соединенных Штатов Америки», — подчеркнул руководитель Харьковской ОВА.
Еще один медицинский проект, который начали реализовывать в Харькове, — строительство онкоцентра. Его начали до полномасштабного вторжения, но заморозили на несколько лет.
«Мы убеждены: это актуально. Люди с тяжелыми хроническими или не хроническими болезнями ждать не могут. И они остаются в Харьковской области. Наша обязанность — предоставить им возможность лечиться именно здесь», — сказал Синегубов.
