Live

«Люди, говорят, что актуально» — начальник ХОВА о строительстве вблизи фронта

Общество 17:00   05.02.2026
Елена Нагорная
Оксана Горун
«Люди, говорят, что актуально» — начальник ХОВА о строительстве вблизи фронта

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов ответил на многочисленные вопросы и сомнения в соцсетях о том, стоит ли проводить строительство и восстановление на прифронтовых территориях, в частности — в Харькове и области.

«У нас раздаются определенные дискуссии (не с прифронтовыми, конечно, территориями) по поводу: актуально или не актуально. Что касается восстановления тех или иных направлений. Это и жилье, это и медицина, это и образование – и все остальное. Конечно, актуально. Потому что люди здесь, на месте, говорят, что актуально. Мы хотим жить здесь, на прифронтовых территориях, в таких условиях. Пожалуйста, обеспечите нам это: и жилье, и больницы, и предоставление современной медицинской помощи, и, конечно, безопасные образовательные пространства, потому что только они могут сейчас обеспечить офлайн или смешанную форму обучения для наших с вами детей», — заявил Синегубов на форуме «Устойчивость. Восстановление. Развитие: видение прифронтовых громад – 2026».

Форум прошел 5 февраля в Харькове, который после утренних «прилетов» в значительной степени обесточен. Начальник ХОВА привел примеры необходимых, с его точки зрения, проектов и программ строительства, которые реализуют в Харькове и области.

«Сейчас у нас уже одна четвертая часть школьников обеспечена безопасными образовательными пространствами. Где-то на апрель — на май это уже будет ровно половина: 100 тысяч детей из 200 тысяч будут обеспечены такими подземными школами-укрытиями, которые планируются, проектируются таким образом, чтобы они использовались как дополнительные образовательные пространства — и после завершения войны», — сказал начальник ХОВА.

Также в Харькове строят первую в Европе подземную больницу — «Ковчег».

Читайте также: Школы под землей: в Харькове учатся офлайн уже почти 40% детей (видео)

«У нас нет желания зарываться под землю, — заверил Синегубов. — Это требование безопасности, требование устойчивости. Мы должны обеспечить оказание современной медицинской помощи в любых условиях — при обстрелах и так далее. Трудное проектирование — почти год. Потому что мы столкнулись даже с тем, что нет проектных организаций, которые это делали в принципе. Они это делают впервые. Мы использовали опыт Израиля, мы использовали опыт Соединенных Штатов Америки», — подчеркнул руководитель Харьковской ОВА.

Еще один медицинский проект, который начали реализовывать в Харькове, — строительство онкоцентра. Его начали до полномасштабного вторжения, но заморозили на несколько лет.

«Мы убеждены: это актуально. Люди с тяжелыми хроническими или не хроническими болезнями ждать не могут. И они остаются в Харьковской области. Наша обязанность — предоставить им возможность лечиться именно здесь», — сказал Синегубов.

Автор: Елена Нагорная, Оксана Горун
Популярно
Когда харьковчанам вернут отопление? Терехов осторожен с прогнозами
Когда харьковчанам вернут отопление? Терехов осторожен с прогнозами
04.02.2026, 15:39
Нет электричества: на Харьковщине не едут электрички
Нет электричества: на Харьковщине не едут электрички
05.02.2026, 07:43
Залужный, Зеленский, Буданов или Белецкий – кто станет президентом мира?
Залужный, Зеленский, Буданов или Белецкий – кто станет президентом мира?
05.02.2026, 19:15
Новости Харькова — главное 5 февраля: перебои со светом, метро останавливалось
Новости Харькова — главное 5 февраля: перебои со светом, метро останавливалось
05.02.2026, 22:12
«Люди же те же»: Терехов возмущен, что «СвітлоДім» не действует в Харькове 📹
«Люди же те же»: Терехов возмущен, что «СвітлоДім» не действует в Харькове 📹
05.02.2026, 20:23
Харьков обесточен, в РФ – минус «Торнадо-С» – итоги 5 февраля
Харьков обесточен, в РФ – минус «Торнадо-С» – итоги 5 февраля
05.02.2026, 23:00

Новости по теме:

30.01.2026
Харьков восстанавливается: в мэрии показали, какие дома ремонтируют
08.01.2026
Свершилось: бизнесу Харьковщины дадут деньги на восстановление, но есть нюансы
27.12.2025
«Прямой путь к обезлюживанию» — Терехов про Харьков после войны
27.12.2025
Воронку от удара КАБа на дороге в Харькове уже засыпали и асфальтируют (фото)
25.12.2025
Восстановление дома на Любови Малой в Харькове продолжается: какова концепция


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: ««Люди, говорят, что актуально» — начальник ХОВА о строительстве вблизи фронта», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 5 февраля 2026 в 17:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная, Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов ответил на многочисленные вопросы и сомнения в соцсетях о том, стоит ли проводить строительство на прифронтовых территориях".