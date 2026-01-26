Школы под землей: в Харькове учатся офлайн уже почти 40% детей (видео)
Почти 20 тысяч школьников в Харькове могут учиться офлайн во время воздушных тревог. О реальности и планах рассказали в мэрии.
«Мы учим в офлайн режиме почти 20 тысяч детей. Если точнее, то это 19 800. Как это соотносится с тем количеством детей, которые находятся в Харькове? В Харькове находятся 54,5 тысячи детей. Поэтому это почти 40% детей, которые находятся в Харькове. Всего же мы учим 95 тысяч детей. Это и те, кто в других регионах Украины, и те, кто за границей, обучающиеся онлайн, и те, кто учатся в смешанном режиме», — привела данные директор департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко, передает корреспондент МГ «Объектив».
Статистикой Деменко делилась во время открытия очередного, 21-го по счету, безопасного подземного пространства для учебы. На сей раз — четырех классов метрошколы. В январе в Харькове уже запустили первую очередь новой полноценной подземной школы и это небольшое пространство на станции метро «23 Августа» — для 350 учеников. Строят еще две школы. Свои слова о планах дальнейшего развития подземелий городской голова Игорь Терехов неизменно сопровождает уточнением «к сожалению».
«К сожалению, потому что мы остановим эту программу только после того, как наступит мир, — объяснил он. — И мы строим еще две школы. Работы продолжаются. Да, очень сложные погодные условия, как вы видите, но будем продолжать».
Как много школ построят в 2026 году, будет зависеть и от уровня помощи государства. В Харькове рассчитывают получить субвенцию из госбюджета. Все необходимые документы подали в систему управления публичными инвестициями DREAM.
«У нас есть очень серьезные надежды на то, что все-таки отзовется Министерство образования и науки — и нам дадут дополнительную субвенцию на строительство подземных школ. Все соответствующие документы мы подготовили, они предоставлены Министерству, они зарегистрированы. И буквально сегодня-завтра мы будем понимать, как прошел конкурс на выделение образовательной субвенции на строительство укрытий, и будет ли Харьков иметь такие средства, — поделилась Ольга Деменко. — Хочу вам напомнить, что подавляющее большинство подземных школ, которые сейчас есть в Харькове, построены за собственные средства города. Финансирование было исключительно из местного бюджета. Из восьми имеющихся три построены за счет субвенции (из госбюджета — Ред.). Все остальные – за счет местного бюджета. Поэтому будем ждать помощи от государства».
