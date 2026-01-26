Школи під землею: в Харкові навчаються офлайн уже майже 40% дітей (відео)

Майже 20 тисяч школярів у Харкові можуть навчатися офлайн під час повітряних тривог. Про реальність та плани розповіли в мерії.

“Ми навчаємо в офлайн режимі майже 20 тисяч дітей. Якщо точніше, то це 19 800. Як це співвідноситься з тією кількістю дітей, які перебувають у Харкові? У Харкові перебувають 54,5 тисячі дітей. Тому це майже 40% від тих дітей, які знаходяться в Харкові. Усього ж ми навчаємо 95 тисяч дітей. Це й ті, хто в інших регіонах України, й ті, хто за кордоном, ті, хто навчаються онлайн, і ті, хто навчаються в змішаному режимі”, – навела дані директорка департаменту освіти Харківської міськради Ольга Деменко, передає кореспондентка МГ “Об’єктив”.

Статистикою Деменко ділилася під час відкриття чергового, 21-го, безпечного підземного простору для навчання. Цього разу – чотирьох класів метрошколи. У січні в Харкові вже запустили першу чергу нової повноцінної підземної школи та цей невеликий простір на станції метро “23 серпня” – для 350 учнів. Будують ще дві школи. Свої слова щодо планів подальшого розвитку підземель міський голова Ігор Терехов незмінно супроводжує уточненням “на жаль”.

“На жаль, тому що ми зупинимо цю програму тільки після того, як настане мир, – пояснив він. – І ми будуємо ще дві школи, роботи тривають. Так, дуже складні погодні умови, як ви бачите, але будемо продовжувати”.

Як багато шкіл збудують у 2026 році, залежатиме й від рівня допомоги держави. У Харкові розраховують отримати субвенцію із держбюджету. Усі необхідні документи подали до системи управління публічними інвестиціями DREAM.

“Ми маємо дуже серйозні сподівання на те, що все-таки відгукнеться Міністерство освіти та науки – і нам дадуть додаткову субвенцію на побудову підземних шкіл. Усі відповідні документи ми підготували, вони надані до Міністерства, вони зареєстровані. І буквально сьогодні-завтра ми будемо розуміти, як пройшов конкурс на виділення освітньої субвенції на побудову укриттів і чи матиме Харків такі кошти, — поділилася Ольга Деменко. — Хочу нагадати, що переважна більшість підземних шкіл, які нині є в Харкові, побудовані за власний кошт міста. Фінансування було виключно з місцевого бюджету. З тих восьми, що є, три побудовані за рахунок субвенції (з держбюджету – Ред.). Усі інші – коштом місцевого бюджету. Тому будемо чекати допомоги від держави”.