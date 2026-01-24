Live

З’явився Patriot? Біля Харкова перехопили балістичну ракету РФ – Левієв

Суспільство 17:41   24.01.2026
Вікторія Яковенко
З’явився Patriot? Біля Харкова перехопили балістичну ракету РФ – Левієв Скриншот

На початку січня поблизу Харкова перехопили російську балістичну ракету, повідомляє засновник групи «Conflict Intelligence Team» Руслан Левієв.

«Після цього з’явилися фотографії зенітної ракети, що використовувалася для перехоплення. Це була найновіша PAC-3 MSE комплексу Patriot – найсучасніша модифікація, що говорить про недавні поставки», – каже осінтер.

Відео: Максим Кац/ютуб

Зазначимо, 10 січня близько 16:30 у Харкові було чутно вибухи. У телеграм-каналах одразу почали писати, що «над містом збили ракету». Місцевий блогер Женя Зуб навіть опублікував відео нібито збиття ворожої цілі.

Відео: Женя Зуб

Мер Ігор Терехов спершу писав, що уламки ракети впали біля багатоквартирних будинків у Слобідському районі. А пізніше уточнив, що в місті зафіксували подвійний удар ворожими ракетами по інфраструктурному обʼєкту.

Автор: Вікторія Яковенко
