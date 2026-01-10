У Харкові 21-річний на смерть збив жінку – прокуратура
Смертельна аварія сталася в Харкові 9 січня близько 18:30, повідомили в обласній прокуратурі.
«Водій автомобіля Audi A4, рухаючись проспектом Ювілейним у напрямку проспекту Тракторобудівників, під’їжджаючи до нерегульованого пішохідного переходу, своєчасно не зменшив швидкість руху і не зупинився, щоб надати дорогу пішоходу. Керманич допустив наїзд на 61-річну жінку, яка в цей час перетинала проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переходу», – розповіли правоохоронці.
Внаслідок отриманих травм потерпіла загинула на місці.
21-річному чоловіку вручили підозру за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть людини (ч. 2 ст. 286 ККУ).
Йому готуються обрати запобіжний захід, правоохоронці наполягатимуть на триманні під вартою.
Нагадаємо, на 15% зросла кількість ДТП на Харківщині за рік. Про це свідчить статистика, яку підбило Головне управління Нацполіції в Харківській області. За даними поліціянтів, у 2025-му в регіоні сталося 2899 аварій. Причому 700 сім із них – з потерпілими. Загинули 116 людей. Ще майже 900 отримали травми. Як правило, причинами аварій стають перевищення швидкості водіями, недотримання безпечної дистанції та порушення правил проїзду нерегульованих перехресть.
