Найчастіше у вихідні: майже 3 тисячі ДТП сталося на Харківщині у 2025 році

Події 17:26   08.01.2026
Оксана Якушко
У ДТП загинули 116 людей, ще 888 отримали травми у 2025 році, повідомляє Нацполіція.

У 2025 році в регіоні сталося 2899 аварій, що на 15 % більше, ніж у 2024 році.

За рік зафіксували 707 ДТП з потерпілими, у яких загинули 116 осіб, ще 888 громадян були травмовані і поранені в аваріях.

Основними причинами ДТП з потерпілими стали перевищення швидкості руху; недотримання безпечної дистанції; порушення правил проїзду нерегульованих перехресть.

Найбільшу кількість ДТП зареєстрували у суботу та неділю. Але чимало аварій з потерпілими також сталося у середу.

У 2025 році поліціянти зареєстрували 117 ДТП за участю пішоходів, унаслідок яких загинули 34 людини, а 85 були травми.

Автор: Оксана Якушко
