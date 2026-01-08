Найчастіше у вихідні: майже 3 тисячі ДТП сталося на Харківщині у 2025 році
У ДТП загинули 116 людей, ще 888 отримали травми у 2025 році, повідомляє Нацполіція.
У 2025 році в регіоні сталося 2899 аварій, що на 15 % більше, ніж у 2024 році.
За рік зафіксували 707 ДТП з потерпілими, у яких загинули 116 осіб, ще 888 громадян були травмовані і поранені в аваріях.
Основними причинами ДТП з потерпілими стали перевищення швидкості руху; недотримання безпечної дистанції; порушення правил проїзду нерегульованих перехресть.
Найбільшу кількість ДТП зареєстрували у суботу та неділю. Але чимало аварій з потерпілими також сталося у середу.
У 2025 році поліціянти зареєстрували 117 ДТП за участю пішоходів, унаслідок яких загинули 34 людини, а 85 були травми.
Категорії: Події, Харків; Теги: аварія, ДТП, ДТП с погибшими, ДТП с пострадавшими, Нацполіція;
