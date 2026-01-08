Чаще всего в выходные: почти 3 тысячи ДТП произошло на Харьковщине в 2025 году

В ДТП погибли 116 человек, еще 888 получили травмы в 2025 году, сообщает Нацполиция.

В 2025 году Харьковской области произошло 2899 аварий, что на 15% больше, чем в 2024 году.

За год было зафиксировано 707 ДТП с пострадавшими, в которых погибли 116 человек, еще 888 граждан были травмированы в авариях.

Основными причинами ДТП с потерпевшими стали превышение скорости движения; несоблюдение безопасной дистанции; нарушение правил проезда нерегулируемых перекрестков.

Больше всего ДТП зарегистрировали в субботу и воскресенье. Но многие аварии с пострадавшими также произошли в среду.

В 2025 году полицейские зарегистрировали 117 ДТП с участием пешеходов, в результате которых погибли 34 человека, а 85 были травмированы.