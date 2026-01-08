Чаще всего в выходные: почти 3 тысячи ДТП произошло на Харьковщине в 2025 году
В ДТП погибли 116 человек, еще 888 получили травмы в 2025 году, сообщает Нацполиция.
В 2025 году Харьковской области произошло 2899 аварий, что на 15% больше, чем в 2024 году.
За год было зафиксировано 707 ДТП с пострадавшими, в которых погибли 116 человек, еще 888 граждан были травмированы в авариях.
Основными причинами ДТП с потерпевшими стали превышение скорости движения; несоблюдение безопасной дистанции; нарушение правил проезда нерегулируемых перекрестков.
Больше всего ДТП зарегистрировали в субботу и воскресенье. Но многие аварии с пострадавшими также произошли в среду.
В 2025 году полицейские зарегистрировали 117 ДТП с участием пешеходов, в результате которых погибли 34 человека, а 85 были травмированы.
Читайте также: Цены взлетят: харьковский бизнес выдвинул требования к Кабмину (видео)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авария, ДТП, ДТП с погибшими, ДТП с пострадавшими, Нацполиция;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Чаще всего в выходные: почти 3 тысячи ДТП произошло на Харьковщине в 2025 году», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 8 января 2026 в 17:26;