Live

Чаще всего в выходные: почти 3 тысячи ДТП произошло на Харьковщине в 2025 году

Происшествия 17:26   08.01.2026
Оксана Якушко
Чаще всего в выходные: почти 3 тысячи ДТП произошло на Харьковщине в 2025 году

В ДТП погибли 116 человек, еще 888 получили травмы в 2025 году, сообщает Нацполиция.

В 2025 году Харьковской области произошло 2899 аварий, что на 15% больше, чем в 2024 году.

За год было зафиксировано 707 ДТП с пострадавшими, в которых погибли 116 человек, еще 888 граждан были травмированы в авариях.

Основными причинами ДТП с потерпевшими стали превышение скорости движения; несоблюдение безопасной дистанции; нарушение правил проезда нерегулируемых перекрестков.

Больше всего ДТП зарегистрировали в субботу и воскресенье. Но многие аварии с пострадавшими также произошли в среду.

В 2025 году полицейские зарегистрировали 117 ДТП с участием пешеходов, в результате которых погибли 34 человека, а 85 были травмированы.

Читайте также: Цены взлетят: харьковский бизнес выдвинул требования к Кабмину (видео)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Цены взлетят: харьковский бизнес выдвинул требования к Кабмину (видео)
Цены взлетят: харьковский бизнес выдвинул требования к Кабмину (видео)
07.01.2026, 21:16
К непогоде, которая придет в ночь на 9 января на Харьковщину, готовятся — ХОВА
К непогоде, которая придет в ночь на 9 января на Харьковщину, готовятся — ХОВА
08.01.2026, 18:27
Очень важные для Харькова: итальянские автобусы тестировали на улицах города
Очень важные для Харькова: итальянские автобусы тестировали на улицах города
08.01.2026, 21:43
Циклон пришел на Харьковщину: в ближайшее время будет сильный ураган
Циклон пришел на Харьковщину: в ближайшее время будет сильный ураган
08.01.2026, 20:45
Новости Харькова – главное 8 января: аварийные отключения, стрельба во дворе
Новости Харькова – главное 8 января: аварийные отключения, стрельба во дворе
08.01.2026, 22:06
О ядерной энергии думают в Харькове; печальная статистика ДТП – итоги 8 января
О ядерной энергии думают в Харькове; печальная статистика ДТП – итоги 8 января
08.01.2026, 23:00

Новости по теме:

07.01.2026
Авария с судьей в Харькове: ГБР ищет свидетелей, куда обращаться
06.01.2026
Авария с автобусом на Харьковщине: пострадали 18 человек (фото)
04.01.2026
Смертельное ДТП на Харьковщине: двое погибших из-за столкновения авто (фото)
03.01.2026
Смертельное ДТП на Харьковщине – погибла 63-летняя велосипедистка
25.12.2025
Насмерть сбил пенсионерку: полиция разыскивает свидетелей ДТП в Харькове


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Чаще всего в выходные: почти 3 тысячи ДТП произошло на Харьковщине в 2025 году», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 8 января 2026 в 17:26;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ДТП погибли 116 человек, еще 888 получили травмы в 2025 году, сообщает Нацполиция.".