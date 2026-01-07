Цены взлетят: харьковский бизнес выдвинул требования к Кабмину (видео)

Если с 1 января 2027 года ФЛП и юрлица на упрощенной системе с годовым доходом более миллиона гривен (а это и микро-, и малый бизнес) все-таки заставят платить НДС, это может привести к росту цен до 35%, спрогнозировал в комментарии МГ «Объектив» президент ОО «Ассоциация частных работодателей» Александр Чумак. По его данным, в целом в Харьковской области сейчас этот налог платят около 25 тысяч предпринимателей, в случае же введения новации их станет уже 75-85 тысяч. Как пояснил Чумак, именно такие налоговые изменения не являются прямым требованием Международного валютного фонда для предоставления Украине кредита уже в 2026 году, это обязательство, которое во исполнение требований МВФ выбрал и прописал сам Кабмин. Поэтому их можно и нужно пересмотреть. По оценке президента Ассоциации частных работодателей, нововведение может привести к противоположному эффекту: бизнес либо будет закрываться, либо начнет дробиться, чтобы не платить налог. Чумак сообщил, что харьковские предприниматели, которые и так находятся на грани выживания из-за военных рисков, выступают против инициативы и требуют перенаправить усилия на минимизацию существующих схем. Соответствующую петицию на сайте Кабмина, созданную Чумаком 30 декабря, уже поддержали почти 8 тысячами подписей. Для рассмотрения же должно быть 25 тысяч.

<br />

Далее приводим прямую речь Александра Чумака.

Изменения должны коснуться ФЛП и юрлиц с годовым доходом более 1 млн грн, работающих по упрощенной системе налогообложения

В конце ноября появилась информация о желании ввести НДС для упрощенной системы налогообложения. Это касается и ФЛП, и юрлиц, работающих по этой системе. И мы еще тогда начали коммуницировать о нежелательности введения этой инициативы. Когда появился законопроект, в середине декабря, мы уже более активно включились в процесс коммуникации с Министерством финансов по обсуждению этого проекта. И 25 декабря состоялось обсуждение на площадке Министерства финансов, где мы поняли, что, в принципе, Министерство финансов во что бы то ни стало хочет ввести эти изменения. Они снова ссылаются на требования МВФ, хотя это не является требованием МВФ напрямую, а это обязательство Украины, которое мы взяли на себя в рамках меморандума с МВФ. И поэтому мы четко сформулировали свою позицию, что мы против введения этого эксперимента. Мы считаем, что это эксперимент, потому что после расчетов мы увидели, что то влияние, которого ожидает Минфин, не оправдывается. На самом деле расходы бизнеса будут примерно в три раза больше, и они полностью перекроют возможный фискальный эффект, которого ожидает государство от введения НДС.

Минфин утверждает, что на расходы по соблюдению норм этого закона и на уплату НДС будет получено в бюджет около 40 миллиардов гривен, но приблизительные расчеты экспертов, которые сейчас завершаются, показали, что не менее 115 миллиардов гривен будет нагрузка на микро- и малый бизнес в результате внедрения этого предложения. А это означает, что фискальный эффект намного меньше, чем те потери, которые понесет бизнес.

Нововведение негативно скажется на благосостоянии людей, вырастут цены, а бизнес прибегнет к схемам минимизации расходов

Это существенно негативно повлияет и на благосостояние людей, потому что микро- и малый бизнес – это доходы семей, домохозяйств, а это значит, что по факту люди станут беднее, вырастут цены, и бизнес будет пытаться минимизировать эти потери через другие схемы, скажем так, оптимизации расходов, которые он получит. То есть по факту мы можем получить большой минус – это закрытие бизнесов, это дробление маленьких, которые есть, на еще более мелкие бизнесы, и это очень негативный результат.

С другой стороны, Министерство финансов никоим образом не вводит реальные инструменты для борьбы с крупными схемами, которые используются крупным бизнесом с учетом упрощенки для оптимизации своих расходов, уменьшения налогов и так далее. Потому что, например, в сфере контрабанды государство недополучает примерно 100 миллиардов гривен, контрафакт – это еще где-то 50 миллиардов гривен, сюда же фиктивное трудоустройство с использованием ФЛП, сюда же другие схемы, которые касаются конкретно минимизации своих налоговых обязательств по НДС. И суммарно эти схемы вытягивают где-то на 300-400 миллиардов гривен, которые недополучает бюджет.

Позиция, изложенная в петиции, — не вводить эти изменения и перенаправить усилия на минимизацию существующих схем

Поэтому наша позиция очень четкая и понятная, которую мы изложили в петиции. Не вводить эти изменения, а наоборот перенаправить усилия Министерства финансов на минимизацию тех схем, которые существуют. И дополнительно мы хотим сотрудничать в направлении модернизации сотрудничества с МВФ, для того, чтобы пересмотреть условия сотрудничества с учетом текущей ситуации с безопасностью, во-первых, во-вторых, отсутствия реальных прогнозов сроков окончания войны. Потому что Национальная стратегия доходов, которая писалась два года назад, учитывала, что через два года война закончится. Мы видим, что это не так. Нам нужно существенно пересматривать свои планы на будущее, а также вести очень непростые переговоры с МВФ о пересмотре сотрудничества по поддержке бюджета Украины.

Введение НДС для ФЛП — обязательство, которое взял на себя Кабмин, чтобы получить финансирование от МВФ. Чумак считает, что условия сотрудничества можно пересмотреть

На самом деле МВФ требует от Украины сбалансировать бюджет в условиях войны. Это означает, что мы должны сократить те расходы, которые являются необязательными. То есть государственные расходы уменьшить, а с другой стороны минимизировать схемы, которые приводят к уменьшению наполнения бюджета. Когда есть такое требование, то правительство по сути берет на себя какие-то обязательства. Одно из обязательств взяли — это введение НДС для ФЛП. Это правительство решило, когда писало свои обязательства. И таким образом это выглядит очень странно.

То есть по факту с существующими схемами реально не борются. Есть отдельные случаи, когда мы видим в публикациях, что перекрыли, например, схему поставки какой-то контрабанды. Это единичные случаи борьбы с такими схемами, которые должны быть массовыми. Здесь нужна, во-первых, полная модернизация Государственной налоговой службы, чтобы она работала в этом направлении и была сервисной. О чем все говорят? Полная модернизация Государственной таможенной службы для того, чтобы перекрыть поток контрабанды через таможню. И это нужна нормальная работа Бюро экономической безопасности, которое должно заниматься крупными схемами. Но поскольку этот департамент, по сути, эта служба у нас недофинансирована в этом году, то полный ее запуск и эффективность под большим вопросом.

Изменения — на обсуждении в статусе проекта закона, его еще должна поддержать Верховная Рада

Сейчас есть проект закона Минфина, который находится на публичном обсуждении до 18 января. И мы будем подавать свои замечания в том направлении, о котором я сказал. Второе, Минфин должен вынести этот законопроект на рассмотрение Верховной Рады. И Верховная Рада должна принять решение. Мы видим очень много заявлений от народных депутатов, которые говорят, что они поддерживать эти изменения не будут. То есть, формально мы понимаем, что на данный момент голосов нет. Но здесь вопрос, каким образом правительство будет коммуницировать с МВФ, потому что это один из обязательных пунктов, которые мы должны выполнить для того, чтобы получить в этом году финансирование от МВФ. И финансирование от МВФ очень существенно влияет на финансирование от других партнеров. Поэтому сейчас нужно начинать работу по коммуникации с МВФ, с объяснения, что нам нужно пересмотреть наше сотрудничество, модернизировать его и объяснить, почему именно. Мы готовы принимать активное участие в этом направлении, потому что мы видим, в каком направлении нужно двигаться, чтобы реально сбалансировать доходы бюджета. Речь идет о финансировании МВФ именно на текущий год, заложено 7-8 миллиардов, это первый транш, который ожидается. Другие транши мы получаем после того, как выполним обязательства, которые взяли на себя.

Для харьковского бизнеса особенно важно, чтобы это решение не было принято

Мы прифронтовой регион, мы работаем в совершенно других условиях безопасности, которые существуют. Это постоянные «прилеты», это постоянные расходы на соблюдение норм безопасности, на восстановление после «прилетов». Прифронтовые регионы до сих пор имеют значительные проблемы и барьеры в доступе к финансам, которые помогают развиваться, восстанавливаться. У нас очень сложная логистика, у нас очень сложная ситуация с кадрами. У нас вообще бизнес-экосистема очень уязвима, и мы считаем, что любые эксперименты фискального или административного характера, а также дополнительное давление на бизнес в районах, близких к линии фронта, очень рискованны с точки зрения устойчивости местных громад. Поэтому мы настаиваем на том, что все обсуждения относительно любых изменений должны быть максимально перенесены на окончание войны, на 6 или 12 месяцев после этого срока. Чтобы дать возможность бизнесу продолжить работать на этих территориях, трудоустраивать людей, платить налоги и обеспечивать устойчивость громад.

Петицию Чумака против введения обязательного НДС на сайте Кабмина поддержали уже почти 8 тысяч человек

Петиция была размещена на сайте Кабмина 30 декабря. Уже есть очень много перепостов людей, которые поддерживают эту инициативу, поэтому можно подписать, зайдя либо на сайт Кабинета министров, либо на сайт петиций, и подписать путем «Дія.Підпис» или BankID. Кроме того, скажу, что на самом деле есть две петиции, которые появились независимо друг от друга. Вторая была размещена 1 января. В ней несколько другие требования, которые дополняют нашу петицию, а наша петиция дополняет ту петицию, поэтому мы очень просим всех подписывать именно обе петиции, потому что в случае набора 25 тысяч голосов Минфин должен ответить на обе петиции. И поскольку там несколько разные требования, то это будет только дополнять друг друга. Очень много вопросов. Люди говорят, это распыление голосов. Нет, это не распыление, потому что мы рекомендуем подписать именно обе петиции. Вторую петицию создавал Владислав Орлов, это предприниматель из города Львов.

Из-за дополнительной отчетности бухгалтеры будут на расхват и обойдутся предпринимателю до 360 тыс. грн в год, только за счет этого товары могут подорожать на 10-12%

Для Харькова я примерно посчитал для каждого предпринимателя. В случае введения НДС появляется дополнительный учет для администрирования НДС. Это учет всех товаров, который вы должны вести. Это дополнительная отчетность, на сегодняшний день она ежемесячная. А это также работа с регистрацией налоговых накладных и разблокировкой в случае их блокировки. Для этого нужен дополнительный бухгалтер. Мы сначала рассчитывали, что дополнительные расходы в месяц будут составлять где-то 15-20 тысяч. На бухгалтера. Объясню, почему. Потому что дополнительный учет каждого товара достаточно сложный. Но в случае, если у вас будет блокировка налоговых накладных, а это 100% будет, потому что большое количество ФЛП, которые появятся с НДС, сразу в системе СМКОР, которая занимается мониторингом регистрации накладных, будет возникать много вопросов, она будет блокировать. Для этого нужна дополнительная профессиональная работа, в том числе, возможно, налогового адвоката, который будет помогать разблокировать эти налоговые накладные.

На Харьковщине сейчас примерно 25 тысяч плательщиков НДС, а может стать 75-85 тысяч

Если учесть, что сейчас у нас примерно 200 с чем-то тысяч плательщиков НДС, а в случае введения норм в том виде, в каком они есть, у нас появится еще плюс 600 тысяч плательщиков НДС, то есть в три раза больше по Украине. Если в Харьковской области сейчас примерно 25 тысяч плательщиков НДС, примерно так, то будет 75 тысяч. Это означает, что количество бухгалтеров, которые нужны для ведения, существенно должно быть увеличено. Но у нас на сегодня количество бухгалтеров одно и то же. Это означает, что конкуренция на рынке труда, где работают бухгалтеры, существенно вырастет. Это означает, что цены на эти услуги вырастут как минимум в два раза. То есть мы прогнозируем, что расходы на бухгалтера в этом случае в 2027 году в месяц могут вырасти до 30 тысяч гривен. Это очень существенная сумма, 30 тысяч гривен, это 360 тысяч гривен в год. Если у вас, например, 2 миллиона дохода, оборота, как это говорят, потому что туда входят все расходы, то это дополнительно увеличит цену на ваши товары примерно на 10-12%.

С учетом расходов на администрирование до 15% и самого НДС в 20% в целом цены на товары могут вырасти до 35%

Но в случае B2C, то есть предоставления услуг конечному потребителю, большинство ваших услуг не будут иметь налогового кредита. Это означает, что ваши услуги точно вырастут в цене на 20%. А это значит, что вы станете менее конкурентоспособными по сравнению с крупными сетями, которые работают сегодня, и не сможете с ними конкурировать. Например, у вас продуктовый магазин, и вы покупаете зелень и овощи у частного двора. Это люди, которые выращивают сами, не являются предпринимателями, не имеют возможности предоставить вам налоговый кредит. При продаже конечному потребителю у вас появляется дополнительно 20% НДС, которые вы не сможете компенсировать. И эти 20% на цену вы должны заплатить в виде налога. То есть ваша цена сразу вырастает на 20%. То есть фактически мы можем получить с учетом расходов на дополнительное ведение учета, отчетности, администрирования, то есть работу бухгалтера, и наценку на товары, которые не имеют кредита налогового, до 35%. Это очень существенный рост цен. Это не означает, что все цены вырастут, но есть такой большой риск.

НДС, к примеру, должен будет платить даже небольшой барбершоп с двумя наемными работниками

Если взять сейчас расчеты, например, миллион гривен в год — это доход примерно 2700 в день. Если взять маленький барбершоп, где работают два сотрудника, у них при среднем чеке от 500 до 1200, они эти 2700 будут превышать 100% возможно в два раза. То есть они фактически с 1 января точно попадут в дополнительный НДС.

Если учитывать соотношение, которое дает Министерство финансов, у нас в Харьковской области по последним данным было 128 тысяч ФЛП, которые не являются плательщиками НДС. Это означает, что примерно половина этих ФЛП, то есть 60 тысяч плюс, могут потенциально попасть под дополнительный НДС. Сейчас плательщиками являются 25 тысяч, добавляем еще 60 и будет 85 тысяч примерно. Я точных цифр не знаю. И еще мы не учитываем юридических лиц, плательщиков единого налога, которые на сегодняшний день, возможно, не подпадают под НДС. Поэтому цифра может быть очень значительной.

Читайте также: Терехов категорически высказался по поводу введения НДС для ФЛП