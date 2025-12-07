Live

Терехов категорически высказался по поводу введения НДС для ФЛП

Харьков 11:49   07.12.2025
Елена Нагорная
Терехов категорически высказался по поводу введения НДС для ФЛП

Возможное введение в 2027 году обязательной уплаты НДС для ФЛП, чей годовой доход превышает миллион гривен, повлечет дополнительную нагрузку на бизнес и приведет к сокращению количества предприятий, заявил мэр Игорь Терехов в интервью «Radio NV».

Мэр подчеркнул, что в условиях войны нельзя давить на предпринимателей, благодаря которым держится экономика.

«Малый бизнес во время войны является основой страны. И очень важно его поддерживать, а не обременять. Я категорически против тех налогов, которые планируют ввести. Нужно все делать экономически взвешенно. Да, идет война, и огромные средства необходимо направлять на помощь военным. Но малый бизнес ущемлять нельзя», — подчеркнул Терехов.

Также мэр поблагодарил предпринимателей, которые, несмотря на постоянные российские атаки и трудности военного времени, продолжают деятельность в Харькове.

«Сейчас у нас функционируют более 127 тысяч ФЛП, и это больше, чем до войны. Мы делаем все возможное, что от нас зависит, для их поддержки. В частности, горсовет принял решение об отмене всех местных налогов и сборов, чтобы предприниматели направляли оборотные средства на закупку материалов, заработную плату и создание рабочих мест», — подытожил мэр.

Напомним, в конце ноября Украина и МВФ уровне персонала согласовали новую программу кредитования на четыре года, в рамках которой Украина сможет получить более 8 миллиардов долларов. По данным Bloomberg, для того, чтобы программа заработала, Украина согласилась отменить ряд налоговых льгот. Тех ФЛП, которые зарабатывают в год более миллиона гривен, заставят платить налог на добавленную стоимость.

Читайте также: Бизнес в Харькове: сколько ФЛП открыли дело с начала года – мэрия

Как сообщалось, также в интервью «Radio NV» Терехов раскритиковал запланированное Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), повышение тарифа на распределение газа. По мнению мэра, это может существенно ударить по коммунальным предприятиям и бюджетам громад.

Автор: Елена Нагорная
