Тарифы на распределение газа собираются повысить: Терехов заявил, что против

Запланированное Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), повышение тарифа на распределение газа является нецелесообразным в военное время и может существенно ударить по коммунальным предприятиям и бюджетам громад.

Об этом мэр Игорь Терехов заявил 6 декабря в эфире «Radio NV».

По его словам, повышение тарифа почти вдвое, даже постепенное, создаст значительную финансовую нагрузку именно на коммунальные предприятия, поскольку тариф для населения остается неизменным.

«Это убытки для коммунальных предприятий. Нужно будет брать средства из городского бюджета, чтобы оказывать им финансовую поддержку, а они в свою очередь будут платить за распределение газа вдвое дороже. Это бессмыслица», — отметил он.

Мэр подчеркнул, что такая ситуация коснется не только Харькова, но и всех громад, ведь дополнительная нагрузка фактически переносится на местные бюджеты. Поэтому Терехов как глава Ассоциации прифронтовых городов и громад обратился к правительству с просьбой не повышать тарифы.

2 декабря НКРЭКУ одобрила проекты постановлений о повышении тарифов на распределение газа для операторов газораспределительных сетей на 2026 год. Повышение будет происходить в два этапа — с 1 января и с 1 апреля 2026 года. Однако, тарифы для населения не изменятся. Как пишет ExPro, в Харькове останется самый низкий тариф на распределение газа: в Харьковском городском филиале «Газораспределительных сетей Украины», входящем в структуру «Нафтогаза», — будет 0,65 грн/куб м (без НДС) с 1 января и 0,78 грн/куб м (без НДС) с 1 апреля 2026 года.

