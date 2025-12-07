Сегодня 7 декабря 2025: какой праздник и день в истории

7 декабря – Всемирный день украинского платка и День местного самоуправления в Украине. В этот день 43 года до нашей эры убили Цицерона. В 1870-м умер автор мелодии Гимна Украины Михаил Вербицкий. В 1941-м японская авиация атаковала базу тихоокеанского флота США Перл-Харбор. В 1970-м канцлер ФРГ Вилли Брандт встал на колени перед памятником жертвам восстания в Варшавском гетто. В 1972-м к Луне отправился последний пилотируемый космический корабль программы «Аполлон». В 1988-м армянский город Спитак оказался в эпицентре мощного землетрясения, от которого погибло не менее 25 тысяч человек. В 1991-м в Беловежской пуще собрались руководители Украины, РФ и Беларуси, чтобы ликвидировать СССР.

7 декабря – Всемирный день украинского платка. В Украине – День местного самоуправления.

В мире – Международный день гражданской авиации.

7 декабря в истории

7 декабря 43 года до н. э. убили выдающегося римского оратора и политика — Марка Туллия Цицерона.

Цицерон был убежденным и последовательным сторонником республики в Риме, но его жизнь пришлась как раз на период окончательного разрушения прежней демократической структуры. В отличие от абсолютного большинства римских политиков и особенно членов Сената Цицерон не был аристократом. Хотя его семья не была и совсем простой – принадлежала к всадническому сословию (второму после сенаторов в Риме – всадникам римского войска). При этом отец будущего великого оратора больше интересовался литературой, чем военным делом. Сам Марк Туллий в юности успел повоевать – сначала под началом отца Помпея Великого (одного из трех участников первого триумвирата), а затем – под командованием будущего римского диктатора Суллы.

Однако, как и его отец, Цицерон предпочитал знания, а не войну. После службы в 90-х годах до нашей эры он вернулся в Рим, где стал упорно изучать философию. А уже в 80-х начал карьеру оратора выступлениями в судах. В политику он попал с должности квестора, полученной в 76 году до н.э. А прославился через несколько лет – когда выступал в суде против бывшего наместника Сицилии Гая Верреса. Его обвиняли в коррупции. Речи Цицерона о жестокости и алчности этого деятеля настолько возмутили общество, что обвиняемый даже не дождался приговора – заплатил значительный штраф и направился в изгнание. Для Цицерона это стало хорошей рекламой. В последствии у него не было отбоя от клиентов. Его судебные речи (в том числе против Верреса) отчасти сохранились до наших времен.

В 67 году до н. э. Цицерон стал претором – это была, по сути, должность «заместителя консула» (преторы отвечали в Римской республике за правосудие, а при отсутствии консула претор выполнял его функции). В 63 году до н.э. популярный оратор триумфально выиграл выборы и стал консулом – первым за 30 лет «новым лицом» в высшем звене римской власти. Среди проигравших эти выборы Цицерону был Луций Сергий Катилина (бывший наместник Африки). В дальнейшем Катилина возглавил заговор с целью захватить власть.

Однако информация о готовящемся мятеже попала к Цицерону. И он обличил заговорщиков в серии ярких речей, две из которых произнес перед народом, а две – в Сенате. После завершающей, четвертой, речи Цицерона в Сенате Катилина бежал из Рима и начал открыто готовить вооруженное выступление. В конце концов, его объявили врагом государства, а впоследствии убили в битве.

Что же касается Цицерона, то его на волне раскрытия заговора Катилины провозгласили «отцом отечества». Однако в дальнейшем это его не спасло. Несмотря на свои очевидные политические амбиции, Цицерон не пошел на сотрудничество с наиболее перспективными деятелями своего времени – Цезарем, Помпеем и Крассом, которые впоследствии создали Первый триумвират. Цицерона эта троица хотела иметь на своей стороне, ввиду его популярности, но оратор отказался участвовать в разрушении республики. Он постепенно терял влияние и отходил от публичной политики, даже подавался в изгнание в Македонию. Но потом вернулся и получил назначение наместником в Киликию (в Малой Азии). Среди трех триумвиров Цицерон поддерживал Помпея – сына своего бывшего военачальника. Когда же войско Помпея потерпело сокрушительное поражение от Цезаря в Фарсальской битве, Цицерон сдался на милость победителю. Во времена правления Юлия Цезаря Цицерон отошел от политики. Он был противником диктатуры. Но среди убийц диктатора Цицерона не было.

«Цицерон не участвовал в заговоре, хотя заговорщики были уверены в его сочувствии. Марк Юний Брут выкрикивал имя Цицерона, прося его восстановить республику, когда поднял свой окровавленный кинжал после убийства. Письмо, которое Цицерон написал в феврале 43 года до н. э. Требонию, одному из заговорщиков, начиналось так: «Как бы я хотел, чтобы ты пригласил меня на тот самый знаменитый пир в мартовские иды!» Цицерон стал популярным лидером в период нестабильности после убийства. Он не уважал Марка Антония, замышлявшего месть убийцам Цезаря. В обмен на амнистию для убийц тот договорился с Сенатом о согласии не объявлять Цезаря тираном, что позволило цезарианцам иметь законную поддержку и сохранило реформы и политику Цезаря неприкосновенными», — пишет англоязычная Википедия.

После смерти Цезаря Марк Антоний завладел его архивом и государственной казной и пытался удержать власть. Это противоречило воле умершего диктатора, ведь он сделал наследником Гая Октавия Фурина – будущего императора Октавиана Августа. Цицерон заявил, что Марк Антоний «вольно толкует» желания и намерения Цезаря – и это существенно ухудшило отношения между ним и Антонием, которые и до того не были особенно хорошими. В дальнейшем Цицерон поддерживал Октавиана, а против Марка Антония произнес серию речей, которые называл «филиппиками«. Но избавиться от Антония оказалось совсем непросто. Он объединился с Лепидом и Октавианом, образовав Второй триумвират. Достигнув временного согласия между собой, триумвиры сразу начали мстить своим врагам. Были составлены проскрипции – списки, по которым людей объявляли вне закона и назначали награду за их убийство. Несмотря на протесты Октавиана, Цицерона внесли в эти списки одним из первых. На него открыли настоящую охоту. Оратора поймали 7 декабря 43 года до нашей эры, когда он покидал свою виллу и направлялся к морю, где планировал сесть на корабль в Македонию. Отправленные за ним преследователи убили Цицерона, отрубили ему голову и руки. Затем части тела прибили на Римском форуме.

7 декабря 1870 года умер композитор Михаил Вербицкий – автор мелодии государственного гимна «Ще не вмерла Україна». Подробнее.

7 декабря 1941 года произошло нападение японской авиации на Перл-Харбор – базу тихоокеанского флота США на Гавайских островах. Подробнее.

7 декабря 1970 года канцлер ФРГ Вилли Брандт преклонил колени перед памятником жертвам восстания в Варшавском гетто. Он простоял так пол минуты, но этого хватило, чтобы событие вошло в историю. Подробнее.

7 декабря 1972 года к Луне отправился последний пилотируемый космический корабль американской космической программы «Аполлон» — «Аполлон-17». Он произвел последнюю высадку астронавтов на Луну 11 декабря. После этой миссии ни один человек не ступал на поверхность Луны.

7 декабря 1982 года впервые в мире совершили смертную казнь через введение человеку смертельной инъекции. Подробнее.

7 декабря 1988 года масштабное землетрясение в Армении разрушило города Спитак и Ленинакан (сейчас Гюмри) и ряд меньших населенных пунктов. Подробнее.

7 декабря 1991 года на встречу в Беловежскую пущу прибыли президенты Украины Леонид Кравчук и России — Борис Ельцин, а также председатель Верховного Совета Беларуси Станислав Шушкевич. На следующий день они подписали акт о ликвидации Советского союза.

Церковный праздник 7 декабря

7 декабря чтят память святителя Амвросия, епископа Медиоланского. Подробнее.

Народные приметы

Если идет мокрый снег – ждите дождливого лета.

Если снег сухой и легкий – летом будет засуха.

Если солнце скрылось за облаками – будет снегопад.

Что нельзя делать 7 декабря

Женщинам нельзя тяжело работать, а также заниматься рукоделием.

Девушкам не стоит расчесывать волосы и мыть голову.