Сегодня 7 декабря: какой праздник и день в истории

7 декабря – Всемирный день украинского платка и День местного самоуправления в Украине. В 1991 году в этот день в Беловежской пуще собрались руководители Украины, РФ и Беларуси, чтобы ликвидировать СССР. В 1988-м армянский город Спитак оказался в эпицентре мощного землетрясения, от которого погибло не менее 25 тысяч человек. В 1972-м к Луне отправился последний пилотируемый космический корабль программы «Аполлон». В 1970-м канцлер ФРГ Вилли Брандт стал на колени перед памятником жертвам восстания в Варшавском гетто. В 1941-м японская авиация атаковала базу тихоокеанского флота США Перл-Харбор. В 1870-м умер автор мелодии Гимна Украины Михаил Вербицкий.

Праздники и памятные даты 7 декабря

7 декабря – Всемирный день украинского платка. В Украине – День местного самоуправления.

В мире – Международный день гражданской авиации.

Также отмечают: День свечи и Всемирный день фэтбайка (оба отмечают в первую субботу декабря), День сахарной ваты.

7 декабря в истории

7 декабря 1870 года умер композитор Михаил Вербицкий – автор мелодии государственного гимна «Ще не вмерла Україна». Подробнее.

7 декабря 1941 года произошло нападение японской авиации на Перл-Харбор – базу тихоокеанского флота США на Гавайских островах. Подробнее.

7 декабря 1970 года канцлер ФРГ Вилли Брандт преклонил колени перед памятником жертвам восстания в Варшавском гетто. Он простоял так пол минуты, но этого хватило, чтобы событие вошло в историю.

Вилли Брандт (с рождения — Герберт-Эрнст-Карл Фрам) никогда не поддерживал нацистов. Он был членом Социал-демократической партии Германии, а в 1931-м вступил в Социалистическую Рабочую партию. Эту партию Гитлер и его приспешники запретили, окончательно захватив власть в 1933 году. В дальнейшем СРП перешла в подполье. По заданию партии Герберт Фрам выехал в Осло (Норвегия). Его задачей было организовать переезд туда лидера партии, но того арестовали. Тогда Фрам взял на себя задачу организовать в Норвегии партийную ячейку. Там он в 1934 году взял себе псевдоним «Вилли Брандт», который с 1947 года стал его официальным именем. Нацисты лишили Брандта немецкого гражданства в 1938 году. А в 1940-м он побывал в плену у своих бывших соотечественников. Брандта, одетого в норвежскую военную форму, не узнали, поэтому он чудом остался жив, и впоследствии смог бежать из лагеря для военнопленных в Швецию. До конца войны Брандт находился в Стокгольме, где создал «Шведско-норвежское бюро прессы», передавая международным СМИ информацию о положении дел в Германии и оккупированных странах. Кроме того, политэмигрант поддерживал связи со спецслужбами союзников. В Германию будущий канцлер вернулся после завершения Второй мировой – как корреспондент скандинавских изданий. Он писал репортажи о судебных процессах над военными преступниками в Нюрнберге. Свое гражданство смог восстановить в 1948-м – и вернулся к активной политической деятельности в рядах Социал-демократической партии Германии. Она и выдвинула Брандта в канцлеры ФРГ в 1969 году.

Легендарный жест раскаяния канцлера состоялся во время первого визита лидера Германии в Польшу со времен Второй мировой.

«Утром 7 декабря 1970 года Брандт возложил венок к памятнику погибшим участникам восстания в Варшавском гетто. В знак уважения к памяти евреев, которые были согнаны в это гетто и, не смирившись с издевательствами немецких оккупационных властей, решили бороться за свое достоинство. Брандт поправляет черно-красно-золотую ленту на венке, делает несколько шагов назад, ждет. И вдруг падает на колени, опустив голову перед памятником. Он замирает, стоя на коленях на мокром, холодном граните. Фотографы суетятся, спеша сделать удачное фото – они чувствуют, что стали свидетелями исторического момента, их фото облетят мир», – описывает события немецкое издание DW.

Сам Брандт в мемуарах писал: «Я сделал то, что делают люди, когда одних слов мало».

Историк Кристина Майер, работающая в Фонде имени Вилли Брандта, оценивает жест канцлера как нарушение определенного табу для немцев.

«Можно даже утверждать, что это был поворотный момент для немецкого общества и осмысления нацистского прошлого», – говорит она.

Ведь немцы на тот момент в большинстве своем еще не готовы были признать общую ответственность каждого за преступления нацистов. Опросы общественного мнения, проведенные тогда в ФРГ, свидетельствовали, что каждый второй гражданин не одобрял жест канцлера, считая его преувеличенным. Во время визита Брандт также подписал Варшавское соглашение, отказавшись от претензий ФРГ на утраченные после войны территории, которые достались Польше. Немецкая оппозиция за это клеймила канцлера «предателем народа». Однако историки считают, что именно это решение поспособствовало дальнейшему воссоединению самой Германии.

7 декабря 1972 года к Луне отправился последний пилотируемый космический корабль американской космической программы «Аполлон» — «Аполлон-17». Он произвел последнюю высадку астронавтов на Луну 11 декабря. После этой миссии ни один человек не ступал на поверхность Луны.

7 декабря 1982 года впервые в мире совершили смертную казнь через введение человеку смертельной инъекции. Подробнее.

7 декабря 1988 года масштабное землетрясение в Армении разрушило города Спитак и Ленинакан (сейчас Гюмри) и ряд меньших населенных пунктов. Подробнее.

7 декабря 1991 года на встречу в Беловежскую пущу прибыли президенты Украины Леонид Кравчук и России — Борис Ельцин, а также председатель Верховного Совета Беларуси Станислав Шушкевич. На следующий день они подписали акт о ликвидации Советского союза.

Церковный праздник 7 декабря

7 декабря чтят память святителя Амвросия, епископа Медиоланского. Святой Амвросий жил в IV веке. Он родился в богатой римской семье. Получил отличное образование и занял должность правителя провинций Лигурии и Эмилии. Однажды он пришел в храм в Медиолане (современном Милане), где избирали епископа – целью Амвросия было разрешить споры между православными и арианами и не допустить беспорядков. Но когда Амвросий вошел, прозвучала фраза, сказанная как будто детским голосом: «Амвросий — епископ». Верующие и император Валентин увидели в этом выбор Бога. Амвросий тогда только готовился к крещению, он отказывался от должности епископа. Впрочем, зря. Ему пришлось согласиться с волей большинства. Амвросий крестился и за восемь дней прошел все церковные ступени и был рукоположен в епископа. После этого он раздал бедным свое имущество, а затем начал изучать Священное Писание. Во время своего служения в сане епископа Амвросий боролся против ереси и остатков язычества. Последние годы жизни провел в молитвах, умер в 397 году. В историю церкви святой Амвросий вошел в качестве преобразователя церковного пения: он ввел спокойный такт, правильные ритмы и мелодии в пении.

Народные приметы

Если идет мокрый снег – ждите дождливого лета.

Если снег сухой и легкий – летом будет засуха.

Если солнце скрылось за облаками – будет снегопад.

Что нельзя делать 7 декабря

Женщинам нельзя тяжело работать, а также заниматься рукоделием.

Девушкам не стоит расчесывать волосы и мыть голову.