Что со светом в Харькове: ответ мэрии и облэнерго

В разных районах Харькова внезапно возникли перебои со светом. В городе введены аварийные отключения энергоснабжения.

В мэрии Харькова сообщили, что аварийные отключения вызваны обстрелами энергосистемы Украины.

«Профильные службы принимают все необходимые меры по восстановлению подачи электроэнергии в кратчайшие сроки. Обращаемся к горожанам с просьбой не занимать телефон диспетчерской службы «1562» по этим вопросам без необходимости, чтобы дать возможность гражданам сообщать о проблемах коммунального характера для быстрой и оперативной реакции коммунальных служб», — предупредили в мэрии.

Начальник управления информационной политики и работы с потребителями АО «Харьковоблэнерго» Владимир Скичко уточнил, что ограничения введены в результате повреждения в сетях 330 кВ объединенной энергосистемы Украины.

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Напомним, перебои в электроснабжении были утром 28 октября в Харькове. Меняли маршруты трамваев и троллейбусов на Холодной горе. Днем работу транспорта возобновили. Аналогичные перебои были в минувшую субботу в начале недели. В Харьковской области действуют графики почасовых отключений.