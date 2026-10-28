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Что со светом в Харькове: ответ мэрии и облэнерго

Харьков 17:34   28.10.2026
Татьяна Литвина
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Что со светом в Харькове: ответ мэрии и облэнерго Фото: АО «Харьковоблэнерго»

В разных районах Харькова внезапно возникли перебои со светом. В городе введены аварийные отключения энергоснабжения.

В мэрии Харькова сообщили, что аварийные отключения вызваны обстрелами энергосистемы Украины.

«Профильные службы принимают все необходимые меры по восстановлению подачи электроэнергии в кратчайшие сроки. Обращаемся к горожанам с просьбой не занимать телефон диспетчерской службы «1562» по этим вопросам без необходимости, чтобы дать возможность гражданам сообщать о проблемах коммунального характера для быстрой и оперативной реакции коммунальных служб», — предупредили в мэрии.

Начальник управления информационной политики и работы с потребителями АО «Харьковоблэнерго» Владимир Скичко уточнил, что ограничения введены в результате повреждения в сетях 330 кВ объединенной энергосистемы Украины.

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Напомним, перебои в электроснабжении были утром 28 октября в Харькове. Меняли маршруты трамваев и троллейбусов на Холодной горе. Днем работу транспорта возобновили. Аналогичные перебои были в минувшую субботу в начале недели. В Харьковской области действуют графики почасовых отключений.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 28 октября 2026 в 17:34;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В разных районах Харькова внезапно возникли перебои со светом. В городе введены аварийные отключения энергоснабжения. Что происходит?".