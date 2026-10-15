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Как 16 октября будут отключать свет в Харькове и области: графики

Общество 21:08   15.10.2026
Оксана Якушко
Как 16 октября будут отключать свет в Харькове и области: графики Фото: АО «Харьковоблэнерго»

В пятницу, 16 октября, с 06:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), сообщает Харьковоблэнерго.

Энергетики указали часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 10:00–13:30; 20:30-22:00
1.2 12:00–13:30; 20:30-22:00
2.1 10:00–13:30; 20:30-24:00
2.2 10:00–13:30; 20:30-24:00
3.1 13:30-17:00
3.2 13:30-17:00
4.1 13:30-17:00
4.2 13:30-17:00
5.1 08:00–10:00; 17:00-20:30
5.2 06:00-10:00; 17:00-20:30
6.1 17:00-20:30
6.2 08:00–10:00; 17:00-20:30

Список адресов за очередями — здесь.

Для промышленности и бизнеса с 06.00 до 24.00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОМ).

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 15 октября 2026 в 21:08;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пятницу, 16 октября, с 06:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), сообщает Харьковоблэнерго.".