Как 16 октября будут отключать свет в Харькове и области: графики

В пятницу, 16 октября, с 06:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), сообщает Харьковоблэнерго.

Энергетики указали часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 10:00–13:30; 20:30-22:00

1.2 12:00–13:30; 20:30-22:00

2.1 10:00–13:30; 20:30-24:00

2.2 10:00–13:30; 20:30-24:00

3.1 13:30-17:00

3.2 13:30-17:00

4.1 13:30-17:00

4.2 13:30-17:00

5.1 08:00–10:00; 17:00-20:30

5.2 06:00-10:00; 17:00-20:30

6.1 17:00-20:30

6.2 08:00–10:00; 17:00-20:30

Список адресов за очередями — здесь.

Для промышленности и бизнеса с 06.00 до 24.00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОМ).