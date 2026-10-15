Як 16 жовтня вимикатимуть світло у Харкові й області: графіки

У п’ятницю, 16 жовтня, з 06:00 до 24:00 на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ), повідомляє Харківобленерго.

Енергетики вказали години відсутності електропостачання по чергах/підчергах з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 10:00-13:30; 20:30-22:00

1.2 12:00-13:30; 20:30-22:00

2.1 10:00-13:30; 20:30-24:00

2.2 10:00-13:30; 20:30-24:00

3.1 13:30-17:00

3.2 13:30-17:00

4.1 13:30-17:00

4.2 13:30-17:00

5.1 08:00-10:00; 17:00-20:30

5.2 06:00-10:00; 17:00-20:30

6.1 17:00-20:30

6.2 08:00-10:00; 17:00-20:30

Список адрес за чергами – тут.

Для промисловості та бізнесу з 06.00 до 24.00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП).