Live
  • Чт 15.10.2026
  • Харків  +13°С
  • USD 44.98
  • EUR 50.35

Як 16 жовтня вимикатимуть світло у Харкові й області: графіки

Суспільство 21:08   15.10.2026
Оксана Якушко
Як 16 жовтня вимикатимуть світло у Харкові й області: графіки Фото: АТ “Харківобленерго”

У п’ятницю, 16 жовтня, з 06:00 до 24:00 на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ), повідомляє Харківобленерго.

Енергетики вказали години відсутності електропостачання по чергах/підчергах з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 10:00-13:30; 20:30-22:00

1.2 12:00-13:30; 20:30-22:00

2.1 10:00-13:30; 20:30-24:00

2.2 10:00-13:30; 20:30-24:00

3.1 13:30-17:00

3.2 13:30-17:00

4.1 13:30-17:00

4.2 13:30-17:00

5.1 08:00-10:00; 17:00-20:30

5.2 06:00-10:00; 17:00-20:30

6.1 17:00-20:30

6.2 08:00-10:00; 17:00-20:30

Список адрес за чергами – тут.

Для промисловості та бізнесу з 06.00 до 24.00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП).

Читайте також: «Зимова підтримка»: скільки заяв вже опрацювали в Харкові, як подати

Автор: Оксана Якушко

Популярно

Як 16 жовтня вимикатимуть світло у Харкові й області: графіки
Як 16 жовтня вимикатимуть світло у Харкові й області: графіки
15.10.2026, 21:08
Власникам дали місяць: як на Харківщині борються з покинутими авто
Власникам дали місяць: як на Харківщині борються з покинутими авто
15.10.2026, 16:15
Понад 18,5 тисячі осель на Харківщині відремонтували завдяки єВідновленню
Понад 18,5 тисячі осель на Харківщині відремонтували завдяки єВідновленню
15.10.2026, 17:49
Батька вбив БпЛА, мати загинула у ДТП: хто тепер займається 7-місячною дитиною
Батька вбив БпЛА, мати загинула у ДТП: хто тепер займається 7-місячною дитиною
15.10.2026, 11:02
У «ХПІ» обрали нового ректора: хто отримав понад 61% голосів
У «ХПІ» обрали нового ректора: хто отримав понад 61% голосів
15.10.2026, 14:18
«Один із ключових маршрутів»: біля Валок завершують ремонт траси М-03 (фото)
«Один із ключових маршрутів»: біля Валок завершують ремонт траси М-03 (фото)
15.10.2026, 13:14

Новини за темою:

14.10.2026
Як 15 жовтня відключатимуть світло у Харкові та області
13.10.2026
Як 14 жовтня будуть вимикати світло у Харкові й області: графік
12.10.2026
Як відключатимуть світло на Харківщині 13 жовтня: дані обленерго
10.10.2026
Як вимикатимуть світло 11 жовтня у Харкові й області
09.10.2026
Чому графіки відключення світла діють не в усіх областях, пояснила Укренерго


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Як 16 жовтня вимикатимуть світло у Харкові й області: графіки», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 15 Жовтня 2026 в 21:08;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У п’ятницю, 16 жовтня, з 06:00 до 24:00 на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ), повідомляє Харківобленерго.".