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«Зимова підтримка»: скільки заяв вже опрацювали в Харкові, як подати

Суспільство 12:32   15.10.2026
Вікторія Яковенко
«Зимова підтримка»: скільки заяв вже опрацювали в Харкові, як подати

У пресслужбі Харківської міськради повідомили, що триває прийом заяв на отримання одноразової грошової допомоги в межах держпрограми «Зимова підтримка». У місті станом вже опрацювали близько 59 тисяч звернень від містян.

Розмір допомоги складає 19 400 грн. Вона надається особам з інвалідністю, багатодітним сім’ям, одиноким особам похилого віку, а також домогосподарствам, у складі яких є вразливі категорії населення з числа отримувачів:

  • житлової субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;
  •  тимчасової державної соціальної допомоги, призначеної непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату;
  •  допомоги на дітей одиноким матерям;
  •  допомоги при народженні дитини;
  •  державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;
  •  державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю з числа осіб з інвалідністю та державної соціальної допомоги на догляд;
  • надбавки на догляд особам з інвалідністю I групи, одиноким особам з інвалідністю II групи, які потребують постійного стороннього догляду або досягли пенсійного віку, одиноким особам з інвалідністю III групи, які досягли пенсійного віку, одиноким одержувачам пенсій за віком та за вислугу років, які потребують постійного стороннього догляду та які отримують пенсію;
  •  допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам;
  •  державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, у тому числі з інвалідністю, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу;
  •  державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, у тому числі з інвалідністю, які перебувають у прийомних сім’ях;
  • соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя.

Для отримання цієї допомоги харків’яни можуть подати заяви до управлінь соціального захисту населення за місцем реєстрації/проживання, адреси яких вказано тут.

Телефони для попереднього запису:

  •  Шевченківський район: 0 (800) 573-434;
  •  Київський район: 0 (800) 573-434;
  •  Слобідський район: (050) 601-56-19, (098) 410-27-17;
  •  Холодногірський район: (068) 289-63-13, (068) 403-08-21;
  •  Салтівський район: 0 (800) 573-434;
  •  Новобаварський район: (057) 725-39-19, (099) 194-51-35, (099) 650-23-63;
  •  Індустріальний район: (050) 607-95-66, (099) 641-19-58;
  •  Основ’янський район: (099) 432-80-35, (057) 725-31-97, (057) 732-42-61;
  •  Немишлянський район: (099) 724-03-21, (057) 725-31-51.

Заяви приймаються до 30 жовтня.

При зверненні необхідно надати документ, що посвідчує особу, ідентифікаційний код, посвідчення або довідка, яка надає право на «Зимову підтримку» та банківські реквізити.

Читайте також: «Зимова підтримка» 19 400 грн: хто на Харківщині має право та як отримати

Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Жовтня 2026 в 12:32;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У пресслужбі Харківської міськради повідомили, що триває прийом заяв на отримання одноразової грошової допомоги в межах держпрограми «Зимова підтримка».".