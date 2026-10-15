«Зимова підтримка»: скільки заяв вже опрацювали в Харкові, як подати

У пресслужбі Харківської міськради повідомили, що триває прийом заяв на отримання одноразової грошової допомоги в межах держпрограми «Зимова підтримка». У місті станом вже опрацювали близько 59 тисяч звернень від містян.

Розмір допомоги складає 19 400 грн. Вона надається особам з інвалідністю, багатодітним сім’ям, одиноким особам похилого віку, а також домогосподарствам, у складі яких є вразливі категорії населення з числа отримувачів:

житлової субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;

тимчасової державної соціальної допомоги, призначеної непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату;

допомоги на дітей одиноким матерям;

допомоги при народженні дитини;

державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;

державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю з числа осіб з інвалідністю та державної соціальної допомоги на догляд;

надбавки на догляд особам з інвалідністю I групи, одиноким особам з інвалідністю II групи, які потребують постійного стороннього догляду або досягли пенсійного віку, одиноким особам з інвалідністю III групи, які досягли пенсійного віку, одиноким одержувачам пенсій за віком та за вислугу років, які потребують постійного стороннього догляду та які отримують пенсію;

допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам;

державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, у тому числі з інвалідністю, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу;

державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, у тому числі з інвалідністю, які перебувають у прийомних сім’ях;

соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя.

Для отримання цієї допомоги харків’яни можуть подати заяви до управлінь соціального захисту населення за місцем реєстрації/проживання, адреси яких вказано тут.

Телефони для попереднього запису:

Шевченківський район: 0 (800) 573-434;

Київський район: 0 (800) 573-434;

Слобідський район: (050) 601-56-19, (098) 410-27-17;

Холодногірський район: (068) 289-63-13, (068) 403-08-21;

Салтівський район: 0 (800) 573-434;

Новобаварський район: (057) 725-39-19, (099) 194-51-35, (099) 650-23-63;

Індустріальний район: (050) 607-95-66, (099) 641-19-58;

Основ’янський район: (099) 432-80-35, (057) 725-31-97, (057) 732-42-61;

Немишлянський район: (099) 724-03-21, (057) 725-31-51.

Заяви приймаються до 30 жовтня.

При зверненні необхідно надати документ, що посвідчує особу, ідентифікаційний код, посвідчення або довідка, яка надає право на «Зимову підтримку» та банківські реквізити.